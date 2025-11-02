Cambiamento climatico: arrivano i condizionatori che eliminano CO2

Nella sfida al cambiamento climatico, l’attenzione non si concentra più solo sulle grandi centrali. E nemmeno sull’industria pesante. Ad oggi, anche gli edifici, responsabili di una quota rilevante di emissioni urbane, possono diventare parte della transizione ecologica. In tale contesto si inserisce l’innovazione sviluppata da un gruppo di ricercatori della University of Chicago, guidati da Ronghui Wu. Quest’ultimi hanno realizzato un filtro per impianti di ventilazione e climatizzazione. Il quale è capace di catturare anidride carbonica dall’aria. Il dispositivo è costituito da nanofibre di carbonio disposte in una struttura porosa. Si integra nei comuni sistemi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). E promette di ridurre fino a 596 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. Inoltre, i ricercatori sottolineano come l’uso di tale filtro comporta anche un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. Un processo che riduce i consumi legati al raffreddamento e al riscaldamento degli ambienti.

Nuova opzione per il cambiamento climatico? Ecco i dettagli diffusi

Il principio di funzionamento si basa sull’elevata superficie attiva delle nanofibre. In grado di trattenere la COe fino a 4 millimoli per grammo di materiale. Il filtro può essere rigenerato più volte attraverso la luce solare. O, in alternativa, con processi elettrotermici alimentati da fonti rinnovabili. L’analisi del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) condotta dal team mostra un’efficienza complessiva del 92,1% nella rimozione del carbonio. Con un costo variabile tra 209 e 668 dollari per tonnellata di CO2 catturata. Ciò a seconda del metodo di rigenerazione impiegato.

Inoltre, tale processo contribuisce a migliorare la qualità dell’aria. E, di conseguenza, la salute pubblica. L’introduzione di tali sistemi integrati potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nella costruzione di città a basse emissioni. Un segnale che la frontiera della sostenibilità si trova sempre più nelle pareti delle case e negli edifici urbani. Uno scenario che dimostra un impegno rinnovato nei confronti del cambiamento climatico.