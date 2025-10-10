YouTube Music introduce la traduzione automatica dei testi: addio barriere linguistiche

YouTube Music

YouTube Music continua a espandere le sue funzioni con l’obiettivo di offrire un’esperienza musicale sempre più immersiva e globale. Dopo aver migliorato la gestione delle playlist e introdotto visualizzazioni animate sincronizzate con la musica, Google sta ora testando una novità molto attesa: la traduzione automatica dei testi delle canzoni. La nuova funzione, avvistata da Android Authority, è attualmente in fase di test su un numero limitato di utenti e rappresenta un passo decisivo verso una piattaforma musicale più inclusiva e accessibile.

Come funziona la traduzione dei testi su YouTube Music

Nella sezione “Lyrics” dell’app compare un nuovo pulsante denominato “Translate”, che consente di tradurre istantaneamente il testo del brano nella lingua impostata sul dispositivo.

In pratica, se il telefono è configurato in italiano, i testi delle canzoni in inglese, coreano o giapponese verranno automaticamente tradotti in italiano. Il sistema funziona anche al contrario: chi imposta la lingua in inglese vedrà la traduzione in inglese dei brani in altre lingue. L’intera operazione avviene in tempo reale e senza necessità di uscire dall’app, eliminando quindi la necessità di ricorrere a soluzioni esterne come Google Translate o siti di testi musicali.

L’intelligenza artificiale dietro la nuova funzione

La traduzione automatica si basa sulle tecnologie linguistiche più avanzate sviluppate da Google, in particolare sugli algoritmi di machine learning e sulle reti neurali già integrate in Google Translate e Gemini. Grazie a questi modelli, il sistema non si limita a tradurre parola per parola, ma tenta di preservare il senso e il tono del testo originale, adattando metafore e frasi idiomatiche in modo naturale. Un approccio che, se perfezionato, potrebbe cambiare il modo in cui ascoltiamo e comprendiamo la musica internazionale.

Limiti e disponibilità

Essendo ancora in fase di test, la funzione presenta alcune limitazioni:

è disponibile solo per gli abbonati YouTube Music Premium,

la traduzione è limitata alla lingua principale del sistema,

e non è ancora attiva in tutti i Paesi.

Google non ha comunicato una data per il rilascio globale, ma la velocità con cui le versioni test di YouTube Music vengono aggiornate lascia pensare che l’espansione possa avvenire entro i prossimi mesi.

Una funzione pensata per la generazione globale

Per anni, comprendere il significato di una canzone straniera significava copiare il testo e tradurlo manualmente. Ora YouTube Music punta a rendere immediato il processo, trasformando ogni brano in un’occasione di scoperta culturale.

Questa innovazione si inserisce nel solco tracciato da Google negli ultimi mesi, volto a potenziare la componente interattiva e didattica della piattaforma: oltre alle animazioni sincronizzate, è stata introdotta anche la possibilità di condividere versi specifici sui social, favorendo una connessione più personale tra musica e utenti.