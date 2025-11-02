AliExpress da sogno: Honor 400 Pro è in vendita con sconto del 50%

Da tempo stavate aspettando il momento giusto per acquistare Honor 400 Pro? ebbene, oggi vi possiamo confermare che è finalmente arrivato grazie a AliExpress. Lo smartphone, in vendita sul mercato dalla primavera del 2025, viene fortemente scontato, fino a raggiungere un livello di spesa nettamente inferiore al suo listino, addirittura il 50%.

Nell’avvicinamento al prodotto conosciamone anzitempo le specifiche tecniche, come le dimensioni perfettamente allineate con gli standard (160,8 x 76,1 x 8,1 millimetri di spessore), passando anche per un peso, di 205 grammi, più che in linea con il periodo attuale. Il display è un buon AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1280 x 2800 pixel, con densità di 460 ppi, fermo restando la possibilità di godere di un refresh rate a 120Hz, sempre con 16 milioni di colori.

Il processore è praticamente un top di gamma, se considerate che comunque parliamo di un Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, octa-core con una frequenza di clock di 3,3GHz, con GPU Adreno 750, e un buonissimo quantitativo di RAM: addirittura 12GB. Forte attenzione è stata posta anche al comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti: un principale da 200 megapixel, passando poi per un ultragrandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo 3X da 12 megapixel, il tutto per riuscire a realizzare scatti fotografici da 8165 x 6124 pixel.

AliExpress, occasione da non perdere in questi giorni

La spesa per l’acquisto della variante con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, è davvero ridotta, almeno rispetto agli standard del listino originario di 1069,20 euro. Lo sconto applicato da AliExpress è pari al 50% del valore iniziale, con una spesa finale da sostenere corrispondente per l’esattezza a 534,60 euro, a questo link.

Al solito ricordiamo che la spedizione viene effettuata dall’interno dell’Unione Europea, in questo caso dalla Spagna, con consegna entro 5 giorni lavorativi. E’ possibile, eventualmente, effettuare il reso del prodotto entro 90 giorni dall’acquisto.