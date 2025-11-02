Spusu rinnova il suo catalogo, ecco le novità

L’operatore telefonico virtuale Spusu ha da poco apportato alcune modifiche importanti al suo catalogo di offerte di rete mobile. In particolare, l’operatore ha tolto la disponibilità delle offerte denominate Spusu 150 XL 5G e Spusu 200 XL. In cambio, ha però abbassato il prezzo di un’altra super offerta, ovvero Spusu 200 XL 5G, che ha ora un costo più conveniente pari a 7,89 euro al mese.

Spusu aggiorna il suo catalogo, prezzo più basso per l’offerta Spusu 200 XL 5G

Sono state da poco apportate alcune modifiche al catalogo di offerte dell’operatore telefonico virtuale Spusu. Come già accennato in apertura, è stata chiusa la disponibilità di alcune offerte che ora non risultano più disponibili, come le offerte denominate Spusu 150 XL 5G e Spusu 200 XL. L’operatore ha però deciso di aggiornare anche il prezzo di un’altra super offerta.

Si tratta dell’offerta di rete mobile nota con il nome di Spusu 200 XL 5G. Quest’ultima, in particolare, avrà ora un costo per il rinnovo più basso pari a soli 7,89 euro al mese. Si tratta di un notevole risparmio rispetto a prima, dato che fino ad ora aveva un costo di 9,98 euro al mese. Questa è attualmente una delle offerte di rete mobile dell’operatore più conveniente.

Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare un bundle comprendente fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle include poi fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 minuti per chiamare i numeri provenienti dall’Unione Europea e dal Regno Unito.

Oltre a questa, continuerà ad essere disponibile all’attivazione anche l’offerta Spusu 150 XL. In questo caso, si avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una 4G e 4G+ ad un costo per il rinnovo pari a 5,98 euro al mese.