Vodafone lancia l’offerta perfetta: internet e chiamate senza limiti

Vodafone ha lanciato un’offerta davvero interessante che potrebbe fare al caso tuo, se sei alla ricerca di una connessione Internet per casa senza troppe complicazioni. Se attivi la connessione fissa entro il 31 marzo, puoi avere internet illimitato e chiamate senza limiti a soli 25,90€ al mese. E la parte migliore? Nessun costo iniziale! Niente più sorprese nel momento in cui accetti l’offerta, se inserisci il codice promozionale PRIMAVERA durante l’attivazione online.

Solo fino al 31 marzo: internet illimitato senza costi extra

Ma come funziona esattamente? La promozione prevede che, con il codice PRIMAVERA, il costo di attivazione di 39,90€ venga eliminato. Quindi, non dovrai preoccuparti di nessuna spesa iniziale extra. Però, per essere davvero trasparenti, Vodafone ha pensato anche ad un’altra opzione, quella di un pagamento rateizzato: per i primi 24 mesi, pagherai una piccola somma di 5€ al mese, già inclusa nel costo mensile dell’offerta, che ti garantirà la copertura totale di tutte le spese. Alla fine del periodo, l’importo non cambierà, continuando a rimanere 25,90€. L’unico dettaglio a cui prestare attenzione è che se decidi di recedere prima dei 24 mesi, dovrai saldare le rate residue.

Parlando di qualità, la connessione internet offerta è davvero performante: fino a 2,5 Gigabit/s, il che ti permette di navigare senza alcun rallentamento, sempre che la copertura nella tua zona lo consenta. E non è tutto: il modem incluso è dotato di un Wi-Fi ottimizzato che assicura una navigazione stabile in tutta la casa, anche se ci sono ostacoli tra il router e i dispositivi. Ma la vera chicca è la funzionalità “Sempre Connessi”, che attiva automaticamente la rete mobile di una SIM Vodafone se la connessione fissa dovesse interrompersi, così non perderai mai la connessione.

Inoltre, l’offerta prevede chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali, un’altra comodità per chi non vuole preoccuparsi dei minuti. Insomma, con Vodafone ti basta un codice e un clic per attivare una connessione veloce, stabile e conveniente. Se stai cercando un’offerta senza fronzoli e con tanti vantaggi, questa potrebbe essere la scelta giusta.