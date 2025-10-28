Spotify: usa ora l’AI per scoprire nuova musica su misura per te

Costantemente, soprattutto durante gli ultimi tempi, Spotify ha reso l’esperienza d’ascolto ancora più dinamica. Il merito va attribuito all’introduzione di diverse opportunità legate al mondo dell’AI. Esatto, è proprio l’intelligenza artificiale che rende possibile l’analisi dei gesti ma anche di orari e abitudini per creare playlist perfettamente adattate a ogni momento della giornata. Il sistema si occupa di ascoltare i brani che l’utente riproduce ed è per questo che non si tratta più di semplici casualità.

Il cuore di questa evoluzione è la funzione DJ AI, introdotta progressivamente a livello globale. Una voce virtuale guida l’ascolto, presentando artisti, canzoni e curiosità basate sulla cronologia personale. L’assistente sceglie i brani in tempo reale, alternando generi e ritmi in base all’umore musicale del momento. È come avere un conduttore radiofonico privato, ma capace di capire i gusti di chi ascolta.

L’intelligenza artificiale agisce anche sulle playlist automatiche. Discover Weekly e Release Radar, già note da tempo, sono ora più accurate: l’AI confronta miliardi di dati, individua tendenze simili e seleziona artisti emergenti affini allo stile di ciascun utente. Persino le playlist “mix giornalieri” vengono aggiornate più spesso, adattandosi alle preferenze che cambiano nel tempo.

Strumenti che migliorano la scoperta musicale

Oltre al DJ virtuale, Spotify ha introdotto una ricerca musicale più naturale: scrivendo frasi come “musica rilassante per lavorare” o “brani simili a Coldplay”, l’AI genera playlist tematiche coerenti con la richiesta, anche se non si cita un genere preciso. Questo approccio semantico semplifica la scoperta e amplia i confini dell’ascolto, portando spesso a trovare artisti che altrimenti resterebbero nascosti.

L’AI contribuisce anche alla gestione delle librerie personali. Analizza i brani salvati e suggerisce quali rimuovere, aggiornare o sostituire con versioni migliori, come edizioni rimasterizzate o live di alta qualità. Inoltre, riconosce le pause frequenti e propone podcast o playlist brevi quando l’attenzione tende a calare.

Spotify sta gradualmente estendendo queste funzioni a tutti gli account, migliorando l’interazione tra musica e abitudini personali. Con l’intelligenza artificiale, l’app diventa un compagno di ascolto capace di imparare e adattarsi, trasformando ogni sessione in un’esperienza davvero su misura, costruita giorno dopo giorno sui gusti di chi ascolta.