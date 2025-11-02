Apple iPad Air, lo sconto Amazon è da IMPAZZIRE

Volete uno dei migliori tablet attualmente in circolazione, riuscendo a spendere una cifra inferiore rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati? allora siete nel posto giusto, in questi giorni è disponibile all’acquisto Apple iPad Air, top di gamma dell’azienda americana, con uno sconto molto importante direttamente da Amazon.

Il prodotto, disponibile sul mercato da non troppo tempo, è caratterizzato prima di tutto dalla presenza del processore Apple M3, un chip di quasi ultima generazione, che riesce a garantire prestazioni al top, con surriscaldamento ridotto della parte posteriore e ottima capacità di gestire anche il multitasking o l’utilizzo simultaneo di più applicazioni.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, a esclusione, purtroppo, dell’alimentatore per il collegamento alla presa a muro (in questo caso assente, ma acquistabile a parte). E’ presente, invece, il cavo di ricarica USB-C to USB-C, con il quale potete collegare il device a un caricabatterie compatibile o anche a un PC per la ricarica.

Da notare, inoltre, che l’Apple iPad Air oggi in promozione è dotato di connettività solo WiFi, ciò sta a significare che l’utente può collegarsi alla rete solo tramite la rete WiFi, essendo assenti compatibilità con SIM o eSIM di vario genere. La memoria interna, non espandibile con l’ausilio di una microSD, è nel complesso di 128GB, il taglio più piccolo, considerando la disponibilità anche di varianti con 256/512GB o 1TB di memoria interna.

Apple iPad Air, una promozione fuori di testa oggi su Amazon

La spesa per l’acquisto di Apple iPad Air è decisamente più bassa di quanto avreste immaginato, il suo listino di 869 euro è un lontanissimo ricordo, proprio perché oggi potete investire circa 779 euro per il suo acquisto, con consegna a domicilio completamente gratuita. L’ordine è da effettuare subito qui.