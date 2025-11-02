Google Pixel 10 Pro al prezzo più BASSO di sempre: oltre 350 euro di sconto su AMAZON

Nuova occasione per mettere le mani su un prodotto di alta qualità a un prezzo tutt’altro che impossibile da raggiungere su Amazon, oggi è possibile pensare di acquistare Google Pixel 10 Pro con un risparmio che addirittura raggiunge i 350 euro dal listino iniziale.

Lo smartphone ha un peso leggermente superiore alla media, poiché raggiunge 207 grammi, con dimensioni che invece si aggirano attorno ai 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore. E’ un prodotto che comunque può essere trasportato facilmente ovunque vogliate, appoggiandosi al display da 6,3 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1280 x 2856 pixel, è un LTPO OLED (il che significa poter arrivare fino a 1Hz di refresh rate e un massimo di 120Hz), sempre con densità di 497 ppi, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Google Pixel 10 Pro, che offertissima su Amazon oggi

Occasionissima da non lasciarsi assolutamente sfuggire, in questi giorni Google Pixel 10 Pro è fortemente scontato rispetto al suo listino iniziale di 1199 euro. Difatti su Amazon il prodotto può essere acquistato a soli 949 euro, già con un 21% di riduzione applicata in modo completamente automatico dallo store di e-commerce. A questo punto entra in gioco però una seconda opportunità di risparmio, applicando il coupon PIXEL10, difatti, potrete ricevere una ulteriore riduzione di 100 euro, in modo da arrivare a dover invetire solamente 849 euro. Ordinatelo subito collegandovi qui.

A tutti gli effetti il top di gamma di Google vuole fare la differenza in un mercato divenuto con il tempo davvero ricchissimo di realtà pronte a tutto pur di guadagnare spazio. Nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 48 megapixel e uno zoom ottico 5X da 48 megapixel, atti a garantire una resa complessivamente di altissimo livello.