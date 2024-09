Audi A6 e-tron: aperti gli ordini in Italia

La Audi A6 e-tron, disponibile in versione Sportback e Avant, ha finalmente aperto gli ordini in Italia. Il modello, presentato in anteprima a luglio, sarà disponibile nelle concessionarie a partire dall’inizio del prossimo anno. Audi ha confermato che la nuova A6 ha come base la piattaforma PPE. Questa è stata sviluppata insieme a Porsche e sfrutta un’architettura a 800 V per ricariche ultraveloci. Le dimensioni dell’auto sono elevate, forse è una delle berline elettriche più imponenti esistenti. Il modello ha infatti, precisamente, una lunghezza di 4,93 m ed una larghezza di 1,92 m. Lo spazio ovviamente non manca. Il vano bagagli ha una capienza di 502 litri. Questo è estendibile fino a 1.422 litri (Avant) o 1.330 litri (Sportback) abbattendo i sedili posteriori. La batteria ha una potenza invece di ben 100 kWh e consente di percorrere fino a 750 Km con una sola carica.

Ma le prestazioni? Audi ha rivelato che la A6 e-tron performance ha un motore da 367 CV. Questo potente sistema consente un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. La più sportiva S6 e-tron quattro arriva a 551 CV e scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi. Questi numeri non lasciano dubbi. Anche l’elettrico può essere adrenalinico.

Allestimenti della nuova Audi

Gli automobilisti italiani potranno scegliere tra diversi allestimenti. Ci sono il Business, Advanced e S line edition per la A6 e-tron, mentre la più sportiva S6 e-tron è disponibile nelle versioni base e Sport attitude. I prezzi? Partono da 74.500 euro per il modello Business e arrivano a 108.500 euro per la S6 Avant e-tron Sport attitude.

Audi ha sicuramente alzato l’asticella con la sua nuova elettrica. Punta con evidenza ad un pubblico esigente sia in termini di tecnologia che di comfort. Saranno i consumatori italiani pronti a investire in una vettura elettrica di lusso? Con il prezzo che si avvicina ai 100.000 euro per i modelli più elevati, dovremmo vedere quale sarà la risposta effettiva del mercato. Nel frattempo, l’arrivo nelle concessionarie nel 2025 sarà l’occasione per vedere come Audi si posizionerà rispetto ai suoi rivali. Chi vincerà nel segmento delle berline elettriche premium?