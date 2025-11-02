Huawei Mate 70 Air: il debutto del super sottile è ormai vicino

Il nuovo Huawei Mate 70 Air è sempre più pronto ad arrivare. L’azienda sta preparando infatti il suo debutto ufficiale in Cina, con la presentazione che dovrebbe avvenire proprio questo mese di novembre. Il dispositivo segnerà l’ingresso di Huawei nel segmento degli smartphone ultra sottili, una categoria dove lo scontro andrà a tenersi con i vari Galaxy S25 Edge, iPhone Air e Motorola Edge 70.

Proprio le ultime voci hanno portato a galla alcune immagini che mostrano il profilo del dispositivo e il nome definitivo del progetto, confermando così che il lancio è ormai imminente. Le foto, scattate a un cartellone pubblicitario destinato alla promozione del prodotto, mostrano un design elegante e minimalista, con un corpo estremamente sottile. La leggera deformazione visiva notata in alcune immagini, con il bordo “ondulato”, sarebbe dovuta semplicemente al modo in cui la carta è stata stesa, e non al design reale del dispositivo.

Specifiche tecniche e dettagli sul lancio di Huawei Mate 70 Air

Secondo le informazioni trapelate, Mate 70 Air avrà uno spessore di circa 6 mm, diventando uno degli smartphone più sottili sul mercato. Il display sarà un OLED da 6,9 pollici con risoluzione 1.5K, mentre sotto la scocca troverà posto una dotazione fino a 16 GB di RAM. Sul fronte fotografico, Huawei avrebbe scelto un sensore principale con un’ampia superficie fotosensibile da 1/1,3 pollici, una dimensione notevole per uno smartphone così compatto.

Il dispositivo sarà lanciato con HarmonyOS 5.1 già preinstallato e includerà uno slot per SIM fisica, un dettaglio non scontato vista la tendenza verso l’eSIM. Le colorazioni previste al lancio sarebbero tre: nero, bianco e oro, confermando l’attenzione dell’azienda per un pubblico che ricerca eleganza oltre alle prestazioni.

Con il Mate 70 Air, Huawei punta a coniugare design ultrasottile, fotocamera avanzata e software ottimizzato, cercando di riaffermarsi nel panorama premium dopo mesi di crescente competizione con i rivali internazionali. Probabilmente ci ritroveremo di fronte ad un prodotto che accentuerà lo scontro sul mercato dei supersottili.