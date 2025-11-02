FIAT Fastback ibrida ed elettrica: nuovi avvistamenti su strada

A quanto pare in casa Fiat qualcosa si sta muovendo per quanto riguarda il 2026, nello specifico la società punterà forte su due modelli ibridi ed elettrici, stiamo parlando nello specifico di Fiat Fastback che esordirà appunto nel 2026 e della quale abbiamo delle recenti foto spia trapelate online che preannunciano alcuni dettagli interessanti sulla vettura, l’altra sarà invece Fiat Giga Panda, di quest’ultima invece sappiamo ancora abbastanza poco e non sono trapelate online foto di nessun genere, l’unico elemento che conosciamo e che tra l’altro accomuna le due vetture è che queste ultime si baseranno sulla piattaforma Smart Car utilizzata anche per Fiat grande Panda.

Cosa emerge dalle foto

Come potete vedere dalle immagini, la vettura in questione risulta ancora pesantemente camuffata con coperture che servono ovviamente a nascondere il più possibile le forme definitive dell’automobile, soprattutto il posteriore sembra aver ricevuto una particolare attenzione durante il camuffamento segno che evidentemente la società sta attuando dei cambiamenti abbastanza importanti, nonostante tutto però si evince come saranno presenti dei gruppi ottici dotati di una particolare firma luminosa composta da sottili segmenti orizzontali.

Per il resto è molto probabile che il coupè elettrico si rifarà molto al design, interno ed esterno di Fiat Grande Panda, le differenze sostanzialmente saranno caratterizzate e correlate alla differente linea di automobili, per il resto avremo sicuramente molte analogie.

Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, la piattaforma Smart Car supporta qualsiasi tipo di motore, di conseguenza avremo in tutta probabilità un modello completamente elettrico ma anche un modello ibrido, è anche molto probabile che assisteremo all’arrivo di un modello entry level caratterizzato da una motorizzazione a benzina, ovviamente si tratta solo di ipotesi e dovremmo attendere probabilmente i prossimi mesi per avere qualche dettaglio in più e magari qualche immagine priva di camuffamento, sicuramente si tratta comunque di veicoli molto importanti, dal momento che rappresenteranno una grossa fetta del mercato di Fiat.