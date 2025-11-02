Android: come usare la funzione “Privacy Dashboard” per controllare le app che raccolgono dati

Gli aggiornamenti degli ultimi tempi hanno portato agli utenti Android diverse funzionalità tra cui la Privacy Dashboard. Questa è una delle più utili per chi vuole capire come e quando le app accedono ai propri dati. È una sezione integrata proprio all’interno impostazioni di sistema che mostra, in modo ordinato, quali applicazioni hanno utilizzato microfono, fotocamera, posizione o altri permessi sensibili nelle ultime 24 ore.

Per accedervi basta aprire Impostazioni > Privacy > Dashboard della privacy. Qui appare un grafico con le categorie principali di dati e, toccandone una, si ottiene l’elenco delle app che vi hanno avuto accesso. Se un’app ha usato la posizione o il microfono in un momento inatteso, si può intervenire subito modificando o revocando il permesso.

Android consente di scegliere tra tre livelli di precisione per la posizione: esatta, approssimativa o bloccata. È utile, per esempio, lasciare la posizione esatta solo a mappe o servizi di navigazione, limitando le altre app a quella approssimativa. Allo stesso modo, si può decidere se un’app può usare la fotocamera o il microfono solo mentre è aperta, oppure mai.

Avvisi in tempo reale e controlli rapidi

Oltre alla dashboard, Android mostra indicatori visivi ogni volta che un’app accede al microfono o alla fotocamera. In alto a destra dello schermo compaiono piccoli punti verdi: un segnale discreto ma immediato che informa l’utente in tempo reale.

Nel pannello rapido è presente anche un interruttore per disattivare microfono e fotocamera a livello di sistema, indipendentemente dalle app. In questo modo nessun processo può attivarli finché non vengono riabilitati manualmente. È una misura pensata per chi desidera un controllo totale sui propri sensori.

Per chi vuole andare oltre, la sezione “Gestione autorizzazioni” consente di filtrare i permessi concessi app per app, eliminando quelli superflui. Le modifiche hanno effetto immediato e non richiedono riavvii.

Con la Privacy Dashboard, Android rende trasparente il comportamento delle applicazioni e riduce il rischio di accessi indesiderati. È uno strumento semplice ma potente, che aiuta a mantenere l’equilibrio tra praticità e tutela dei dati personali, rendendo la sicurezza un aspetto automatico della vita digitale.