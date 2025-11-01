Usa WhatsApp direttamente al polso: beta in arrivo per Apple Watch

WhatsApp sta per realizzare un altro desiderio che sto a gran voce dagli utenti. Tra poco infatti l’applicazione di Meta sbarcherà anche sugli Apple Watch.

L’Apple Watch sono gli orologi intelligenti sviluppati da Apple. Sono dispositivi pensati per essere anche un’estensione dell’iPhone e dunque comunicare in maniera diretta con quest’ultimo.

Oltre ad avere funzioni che riguardano il fitness e lo sport, l’Apple Watch è pensato anche per ricevere delle notifiche e rispondere a dei messaggi o anche effettuare chiamate direttamente dal polso. Fino a questo momento, però, una delle applicazioni più scaricate al mondo dagli utenti, WhatsApp non poteva essere scaricata direttamente come applicazione sull’Apple Watch. Finalmente Meta ha deciso di mettere fine a questa difficoltà, e dunque WhatsApp sta per arrivare anche sull’orologio digitale di Apple.

Dopo l’iPad, WhatsApp sbarca anche sull’Apple Watch

Dopo essere sbarcata su iPad, WhatsApp continua ad integrare la sua presenza su altri dispositivi dell’ecosistema di Apple. Adesso è il turno degli Apple Watch, su cui l’applicazione dovrebbe sbarcare a breve.

Fino a questo momento, gli utenti che volevano utilizzare WhatsApp sull’Apple Watch dovevano affidarsi ad altre soluzioni, senza poter avere a disposizione l’applicazione nativa, ma per fortuna tutto ciò sta per cambiare. La nuova applicazione consentirà finalmente a tutti gli utenti di visualizzare le chat, rispondere ai messaggi ed effettuare tutte le funzioni relative all’applicazione di Meta.

Ci sarà ovviamente, come per gli altri dispositivi, la sincronizzazione delle chat con lo smartphone. Inoltre anche l’applicazione presenta sull’orologio digitale utilizzerà la crittografia end-ti-end, per garantire la massima privacy a ciascun utente.

La beta di WhatsApp per Apple Watch rappresenta davvero un passo in avanti, che vede WhatsApp impegnato in un percorso di innovazione tecnologica, ma non solo, poiché l’applicazione si espande su più dispositivi rispetto al passato e diventa sempre più fondamentale per gli utenti.