Samsung trasforma il frigorifero super-premium in schermo pubblicitario

Samsung cerca sempre di sperimentare nuove idee che permettano ai propri dispositivi di essere i più innovativi in commercio. L’azienda sudcoreana è famosa e anche tanto apprezzata dai consumatori, non solo per le sue linee di smartphone di ottima qualità, ma anche per una serie di elettrodomestici davvero incredibili.

Ad esempio, nel 2016 Samsung ha lanciato una nuova linea innovativa di frigoriferi, la serie Samsung Family Hub. Si tratta di frigoriferi definiti “smart”, poiché si tratta di un frigorifero che non serve soltanto alla classica funzione di conservare del cibo. Questi elettrodomestici presentano anche uno schermo interattivo su cui poter svolgere diverse funzioni.

I frigoriferi nel tempo si sono evoluti, seguendo le tendenze tecnologiche del momento. E ora Samsung sta per introdurre una novità mai vista prima su un elettrodomestico del genere.

Samsung e la nuova l’idea controversa di inserire la pubblicità sugli schermi dei frigoriferi

Gli schermi che sono integrati nella porta principale dei frigoriferi Samsung della linea Family Hub, permettono ai consumatori di svolgere una serie di azioni importanti per la gestione degli alimenti conservati al suo interno. Inoltre tramite gli schermi si possono visualizzare dei suggerimenti di alcune ricette pensate proprio in base agli alimenti presenti, e si possono anche stilare le liste della spesa.

A tutte queste funzioni, Samsung ne sta per introdurre una mai vista prima e anche abbastanza controversa. Il colosso sudcoreano ha deciso infatti di introdurre sugli schermi dei frigoriferi dal costo di circa 2000 €, gli annunci pubblicitari.

L’aggiornamento che integrerà la pubblicità non è visto di buon occhio da tutti, poiché potrebbe essere percepito anche come un’invasione della sfera privata. Tuttavia, gli utenti saranno in grado in modo del tutto autonomo di non visionare gli annunci pubblicitari, tornando dunque alle funzioni principali iniziali degli schermi dei frigoriferi. D’altra parte, invece, potrebbe anche offrire un’esperienza smart più completa.