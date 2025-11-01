Google rinnova l’app Orologio con la versione 8.3

Google continua a rifinire l’esperienza Android. Questa volta concentrandosi sull’app Orologio. La versione 8.3 è già in distribuzione tramite Play Store. E con questo l’azienda di Mountain View porta modifiche mirate a migliorare la leggibilità. Ma anche a uniformare l’estetica al nuovo linguaggio grafico Material 3 Expressive. La novità più evidente riguarda la schermata della sveglia. Questa ora presenta uno sfondo a tinta unita, abbandonando quello legato al tema di sistema. La scelta non è casuale. In passato, a seconda dell’immagine impostata, i pulsanti “Posticipa” e “Interrompi” potevano risultare poco visibili. Con questa modifica, Google punta a rendere più intuitiva e immediata l’interazione. Specialmente in momenti di fretta o al buio.
Piccoli ritocchi dell’app Orologio per una migliore esperienza utente
La modifica è già stata individuata da 9to5Google. Ma non tutti i dispositivi hanno ricevuto l’aggiornamento. Alcuni utenti, segnalano di essere ancora fermi alla versione 8.2. Soprattutto quelli che utilizzano Pixel 10. La distribuzione, come spesso accade, avverrà in modo graduale. L’intervento grafico non stravolge l’app. Ma riflette l’attenzione di Google per i dettagli e per la coerenza estetica del sistema operativo.
Oltre al nuovo sfondo, Google Orologio 8.3 introduce altre modifiche meno appariscenti. Ma comunque significative. All’interno del menu delle impostazioni, accessibile tramite i tre puntini in alto a destra, l’ordine delle voci è stato riorganizzato. Ora le opzioni della sveglia compaiono prima di quelle dell’orologio. Un’inversione che semplifica la consultazione delle funzioni più utilizzate. Anche la sezione dedicata alle “Routine” cambia leggermente volto. Non si fa più riferimento a “Routine dell’Assistente Google”. Ma solo a “Routine”, un segnale dell’imminente transizione verso Google Gemini. Il nuovo assistente intelligente destinato a sostituire progressivamente quello attuale. L’icona associata alla funzione è stata aggiornata di conseguenza. Rendendo l’aspetto dell’app ancora più pulito e coerente con l’interfaccia generale di Android.
La nuova versione conferma quindi la strategia di Google. Piccoli aggiustamenti continui, finalizzati a offrire un’esperienza d’uso più chiara e armoniosa. In attesa dei futuri sviluppi del mondo Pixel e dell’integrazione completa con Gemini.