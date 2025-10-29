Tesla, novità per la guida autonoma: in arrivo la versione “Lite” della Full Self Driving

Tesla non intende lasciare indietro i suoi primi clienti. Dopo mesi di attesa e incertezze, l’azienda di Elon Musk ha annunciato un piano per risolvere le limitazioni della Full Self Driving sui veicoli con il sistema Hardware 3, cioè i modelli prodotti prima del 2024. La notizia è emersa durante la recente call sugli utili del terzo trimestre, in cui i dirigenti del marchio hanno chiarito la strategia per riportare a piena funzionalità i veicoli dotati di tecnologie precedenti rispetto all’attuale Hardware4, oggi necessario per accedere a tutte le funzioni più avanzate di guida autonoma.

Da tempo, i proprietari di Tesla con Hardware 3 si trovano in una posizione di incertezza. Pur avendo acquistato la versione completa della suite FSD, non possono usufruire di tutte le funzionalità promesse. In molti si sono chiesti se attendere un upgrade ufficiale o passare a un nuovo modello. Ora, Tesla sembra voler colmare questo divario tecnologico con una versione più leggera del software. Si tratta della Full Self Driving v14 Lite, pensata appositamente per questi veicoli.

Una soluzione per i “veterani” Tesla: più accessibilità, meno esclusione tecnologica

Durante la presentazione, il CFO Vaibhav Taneja ha voluto rassicurare i clienti, sottolineando che anche lui guida una Tesla con Hardware 3 e che l’azienda considera questi automobilisti “una parte fondamentale della storia del marchio”. A confermare, Ashok Elluswamy, responsabile del dipartimento AI, ha affermato che la versione “Lite” del sistema sarà rilasciata nel secondo trimestre del 2026, offrendo una serie di miglioramenti di guida assistita compatibili con i limiti hardware esistenti.

L’obiettivo? Garantire una versione ottimizzata e più leggera della FSD, capace di mantenere le funzioni principali senza richiedere aggiornamenti hardware costosi o sostituzioni complete. Si tratta di una mossa che mira a consolidare la fiducia della community Tesla e ad assicurare continuità tecnologica anche ai modelli più datati.

Questo passo segna un cambio di rotta importante per l’azienda, spesso criticata per aver concentrato gli sforzi solo sui nuovi modelli. Ora, con la FSD v14 Lite, Tesla garantisce anche ai “pionieri” della mobilità elettrica di restare al passo con l’evoluzione del marchio.