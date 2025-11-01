Prime Video, novembre 2025: tutti i nuovi film e le serie TV in arrivo

Il mese di novembre 2025 su Prime Video si preannuncia ricco di contenuti inediti e graditi ritorni. L’offerta spazia dalle produzioni Original ai grandi classici, con il Natale che inizia a fare capolino tra commedie, drammi e serie di successo.

Tra i titoli più attesi figura “Natale senza Babbo”, disponibile dal 28 novembre. La commedia vede Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann nei panni di una coppia alle prese con una crisi natalizia fuori dal comune: Babbo Natale decide di prendersi una vacanza, costringendo la moglie Margaret a salvare le feste. Nel cast anche Caterina Murino, Valentina Romani, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono, per un film leggero ma dal sapore di tradizione.

Sempre a novembre arrivano gli ultimi due episodi del reality “The Traitors Italia” (dal 6 novembre), versione nostrana del format internazionale premiato ai BAFTA. Tra missioni, alleanze e inganni, i concorrenti dovranno individuare i “traditori” nascosti nel gruppo, in una sfida psicologica che unisce mistero e tensione.

Dal 7 novembre torna invece “Maxton Hall – Il mondo tra di noi” con la seconda stagione. Ruby e James si ritrovano dopo la notte a Oxford, ma eventi inaspettati minacciano di dividerli ancora. Sei episodi, con i primi tre disponibili al debutto e i successivi ogni settimana fino alla fine del mese.

Il 12 novembre debutta la commedia d’azione “Playdate”, con Kevin James e Alan Ritchson, dove un tranquillo incontro tra genitori si trasforma in una rocambolesca fuga da una banda di mercenari.

A seguire, dal 14 novembre, arriva “Malice”, nuovo thriller ambientato tra Londra e la Grecia, con Jack Whitehall e David Duchovny, incentrato su un babysitter misterioso e una famiglia piena di segreti.

Infine, dal 19 novembre, parte “The Mighty Nein”, serie fantasy in otto episodi che racconta le avventure di un gruppo di emarginati chiamati a salvare il loro regno da un potere oscuro.

Prime e seconde visioni di novembre

Il catalogo si arricchisce con “Mothers’ Instinct” (5 novembre), “The Bricklayer” (18 novembre), “Bad Genius” (22 novembre) e una selezione di titoli cult, tra cui “Scarface”, “Now You See Me 2”, “Elf – Un elfo di nome Buddy” e la saga completa di “Karate Kid” dal 29 novembre.

Per le serie, arrivano “Due uomini e mezzo” (stagioni 1-12 dal 5 novembre), “The Blacklist” stagione 3, e “Outlander” stagioni 5 e 6 dal 18 novembre, insieme a “Hotel Portofino” e al classico anime “Ushio & Tora”.