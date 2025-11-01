iRobot: crolla il prezzo delle azioni e si tema bancarotta

Il settore della robotica domestica è sempre più competitivo. A tal proposito, le sfide si fanno ogni giorno più complesse. Un esempio emblematico è quello di iRobot, l’azienda che ha dato vita a Roomba. Di recente, infatti, la sua stabilità finanziaria è tornata sotto i riflettori. Nelle ultime ore, il prezzo delle azioni della società è crollato del 33%. Ciò a seguito dell’annuncio di un nuovo ostacolo nella ricerca di un compratore. Il tentativo di cedere l’azienda, già avviato a marzo, si è arenato dopo lunghe trattative con un candidato rimasto anonimo. Secondo i dirigenti, la proposta ricevuta era considerata troppo bassa rispetto al valore delle azioni. Evento che ha costretto iRobot a tornare al punto di partenza. La società, pur senza entrare nei dettagli, ha evidenziato come le trattative siano state condotte in esclusiva per un periodo significativo, senza giungere a un accordo soddisfacente.

iRobot: cosa sta succedendo all’azienda?

Tale scenario segue il ritiro di Amazon dall’acquisizione, annunciata nel 2022. La decisione del colosso dell’e-commerce di non portare a termine l’operazione era legata a difficoltà di approvazione dalle autorità Antitrust. Un colpo pesante per iRobot, che contava su tale capitale per espandere le proprie operazioni. Oltre che per affrontare la crescente concorrenza internazionale. La pressione competitiva è oggi uno dei fattori chiave che mettono in difficoltà iRobot. La capacità dell’azienda di competere efficacemente è stata compromessa. Rendendo più difficile la generazione di introiti e il risanamento dei conti in rosso.

A marzo, in vista dell’attesa acquisizione, iRobot aveva ottenuto un prestito di 200 milioni di dollari. Il quale era destinato a coprire le esigenze finanziarie immediate. Oggi, con la mancata vendita e il fallimento dei negoziati, le alternative sul tavolo si riducono. Quest’ultime riguardano trovare un nuovo compratore o ottenere un ulteriore prestito. O, come ultima opzione, dovrà affrontare la bancarotta. Il caso iRobot mostra come l’innovazione tecnologica non è sufficiente a garantire la sopravvivenza. Soprattutto in un mercato sempre più affollato e competitivo come quello della robotica domestica.