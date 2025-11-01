Auto elettriche, le batterie sono fatte per durare

Il tema della durata delle batterie continua a essere importante nel dibattito sulle auto elettriche. Molti automobilisti temono ancora che gli accumulatori si degradino in pochi anni, riducendo drasticamente l’autonomia. Ma la realtà è molto diversa. Le ultime tecnologie hanno migliorato notevolmente la longevità delle batterie, rendendo le auto elettriche sempre più affidabili. A tal proposito risulta essere interessante un nuovo studio condotto dal rivenditore svedese Kvdbil su 1.366 auto elettriche e ibride plug-in. Egli infatti ha dimostrato quanto simili veicoli in realta siano oggi solidi e durevoli.

Auto elettriche e ibride: la ricarica corretta ne prolunga la vita

L’analisi ha coinvolto 723 auto elettriche e 643 ibride plug-in usate, evidenziando risultati sorprendenti. Il 79% delle vetture testate conserva oltre il 90% della capacità originale della batteria. In altre parole, otto auto elettriche su dieci mantengono un livello di efficienza praticamente invariato anche dopo diversi anni di utilizzo. Un risultato che sfata il mito del rapido degrado e conferma la qualità dei moderni sistemi di gestione termica. Secondo Martin Reinholdsson, responsabile dei test di Kvdbil, l’usura delle batterie procede molto più lentamente del previsto, grazie a celle sempre più evolute e a un controllo termico ottimizzato.

Lo studio svedese offre anche consigli utili per mantenere le batterie delle auto elettriche in perfetta salute. Gli esperti di Kvdbil raccomandano di non superare regolarmente l’80% della carica, di limitare l’uso della ricarica rapida e di evitare di lasciare a lungo l’auto con la batteria completamente piena. Si tratta di abitudini semplici, ma fondamentali per allungare la vita dell’accumulatore.

Kvdbil ha poi stilato le classifiche dei marchi e dei modelli più affidabili. Tra le auto elettriche emergono Kia, Audi, Opel e Tesla, con la Kia EV6, la e-Niro e la Tesla Model Y ai primi posti. Seguono Opel Mokka-e, Mazda MX-30 e Audi Q4 e-tron. Per le ibride plug-in, invece, le più virtuose sono Kia Sportage e Volvo XC60, entrambe con batterie in ottimo stato anche dopo un utilizzo prolungato. Insomma, per concludere, l’indagine conferma che acquistare un’auto elettrica usata oggi è una scelta sicura e sostenibile.