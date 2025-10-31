Galaxy M Series: il successo della fascia economica che conquista milioni di utenti

Il mercato indiano continua a essere una miniera d’oro per Samsung. Infatti la sua gamma Galaxy M ne è la prova più evidente. Nata nel 2019 la serie ha saputo conquistare milioni di utenti grazie a un equilibrio tra prezzo e prestazioni. Secondo Akshay S. Rao, responsabile della divisione indiana del marchio, la linea è ormai vicina a raggiungere 60 milioni di unità vendute entro la fine del 2025. Un risultato notevole. Soprattutto perché consolida il ruolo del brand nella fascia bassa del mercato mobile. Un settore spesso dominato da produttori cinesi.

Il successo dei GalaxyM non è un caso. L’azienda ha puntato su diverse caratteristiche. Ne sono un esempio il design riconoscibile, batterie generose e un’interfaccia fluida, proprio per offrire una qualità superiore rispetto al prezzo richiesto.

Galaxy M17 5G: prestazioni top, prezzo competitivo e sette anni di aggiornamenti

L’ultimo arrivato, il Galaxy-M17-5G, ha anticipato il suo calendario di lancio grazie all’entusiasmo del pubblico. Parliamo così di uno smartphone molto economico che si colloca nella fascia tra i 100/150€. Il prezzo però non è un indicatore di limiti. In quanto presenta caratteristiche tipiche di modelli più costosi e performanti.

Il dispositivo dispone di un display Super AMOLED FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Presenta poi una protezione Gorilla Glass Victus e luminosità massima di 1.100 nit. Il suo processore è l’Exynos 1330. Ad esso si affiancano fino a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il comparto fotografico è di qualità e ben strutturato. È composto da una camera principale da 50MP, un’ultra-grandangolare da 5MP, una macro da 2MP e una fotocamera frontale da 13MP.

Il Galaxy M17 5G promette una lunga autonomia e un’esperienza d’uso fluida grazie alla One UI 7.0 basata su Android 15. Tutto ciò grazie a una batteria da 5.000mAh e una ricarica rapida da 25W. Ma non è finita qui. Samsung ha anche confermato 7 anni di aggiornamenti, un impegno raro in questa fascia di prezzo. Disponibile in due colorazioni, Moonlight Silver e Sapphire Black, l’ azienda rafforza, ancora di più, la sua posizione nel mercato attuale.