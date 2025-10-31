Maxi truffa da 80 milioni per il fotovoltaico: investitori raggirati nel Paese

Un racconto amaro. Si sarebbe creduto di entrare nel futuro dell’energia pulita e, invece, ci si sarebbe trovati davanti a un castello di sabbia. Promesse di rendite sicure, pannelli fotovoltaici in Paesi lontani e produttivi, contratti perfetti sulla carta. Chi avrebbe potuto immaginare una grande truffa? Migliaia di risparmiatori avrebbero affidato denaro sudato confidando in energie rinnovabili, catapultati in un’illusione dorata chiamata Voltaiko. Secondo le indagini, non sarebbe esistito alcun pannello, nessun impianto reale. Solo una piattaforma studiata per apparire solida, con guadagni in “energy point” e vincoli triennali che avrebbero impedito di toccare i fondi. In tanti avrebbero osservato crescere il proprio piano d’investimento, ignari che quei numeri fossero solo miraggi digitali di una truffa ben strutturata.

La rete ed il meccanismo della truffa

La scena evocata dagli investigatori descrive una struttura piramidale. Procacciatori sparsi sul territorio avrebbero convinto migliaia di persone ad aderire, dipingendo panorami rassicuranti e vantaggi straordinari. Si dice che ci si sia trovati di fronte a una vera macchina di persuasione, basata su fiducia e contatti personali. Così si sarebbe nutrito uno schema Ponzi, travestito da opportunità sostenibile, ma inevitabile truffa. La piattaforma sequestrata sarebbe stata solo il palcoscenico digitale. Alle spalle, un gruppo transnazionale che avrebbe mosso criptovalute, denaro e beni di lusso, secondo quanto riferito dagli inquirenti. Perché crederci? Perché elementi come green economy, rendimenti mensili e linguaggio innovativo avrebbero acceso speranza. Il dubbio, spesso, nasce tardi e quando le perquisizioni avrebbero svelato lingotti, dispositivi e conti bloccati, molti avrebbero scoperto che quel sogno verde era solo un abisso camuffato.

Una cifra da capogiro: 80 milioni di euro. Una marea di vite toccate. Non si tratterebbe solo di denaro perso. Si tratterebbe di fiducia spezzata, famiglie travolte dall’ansia, anziani attratti da promesse di sicurezza economica, lavoratori speranzosi di un salto verso la serenità. Dove trovare ora rassicurazione? Come affrontare la consapevolezza di essere stati ingannati da un sogno “verde”? Gli inquirenti parlano di elementi raccolti, di sequestri, di indagini serrate. In una truffa in cui si contano i risparmi scomparsi, resta una domanda lancinante: quante illusioni possono nascere da un clic apparentemente innocuo?