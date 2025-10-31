Ad
ApprofondimentiHacking e Sicurezza InformaticaNews

Nuova truffa del medico: ecco come funziona

Di recente, si sta sviluppando una nuova truffa del medico. Con la falsa promessa di risparmio si attirano le vittime malcapitate.

scritto da Margareth Galletta 2 Minuti lettura
truffa medico

L’abilità dei truffatori si evolve di pari passo con la diffusione delle tecnologie di comunicazione. Le cronache recenti mostrano come gli inganni riescano ormai a confondere anche i più attenti. È il caso di Sacile, cittadina del Friuli Venezia Giulia. Qui un episodio avvenuto nei giorni scorsi ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza domestica e digitale. Una coppia di coniugi è stata avvicinata da due sconosciuti che si sono presentati come incaricati del servizio sanitario comunale. Una delle due persone, una donna, mostrava perfino un tesserino identificativo. I presunti operatori hanno spiegato che stavano svolgendo una rilevazione legata al funzionamento del pronto soccorso locale e hanno invitato i residenti a partecipare a un test. Offrendo come incentivo buoni spesa del valore di 25 euro utilizzabili nei supermercati della zona.

Truffa del medico: ecco come funziona

Dopo aver conquistato la fiducia dei coniugi, i due hanno chiesto il numero di telefono per “confermare la partecipazione” al questionario. È stato in quel momento che i padroni di casa, insospettiti dalla richiesta, hanno deciso di non fornire alcun dato e hanno messo fine all’incontro. I falsi incaricati si sono allontanati rapidamente, e l’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Ciò che rende significativo tale caso è la somiglianza con altre truffe che si moltiplicano anche su canali digitali. Lo schema è analogo: si propone un questionario, un vantaggio economico o un controllo di servizio per ottenere informazioni personali. I falsi sondaggi circolano via email, SMS e persino su WhatsApp, dove l’apparente legittimità del messaggio induce molti a rispondere o cliccare su link dannosi.

L’episodio avvenuto a Sacile ha contribuito a diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza di non condividere mai dati personali con estranei. Le autorità ribadiscono che enti pubblici e strutture sanitarie non effettuano verifiche porta a porta e non richiedono contatti telefonici per simili attività. In un’epoca in cui la truffa si muove con facilità, la prevenzione passa per l’informazione. La capacità di riconoscere i segnali di rischio, anche quando l’inganno sembra plausibile, diventa una forma di autodifesa collettiva.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.