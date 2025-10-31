Nuova truffa del medico: ecco come funziona

L’abilità dei truffatori si evolve di pari passo con la diffusione delle tecnologie di comunicazione. Le cronache recenti mostrano come gli inganni riescano ormai a confondere anche i più attenti. È il caso di Sacile, cittadina del Friuli Venezia Giulia. Qui un episodio avvenuto nei giorni scorsi ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza domestica e digitale. Una coppia di coniugi è stata avvicinata da due sconosciuti che si sono presentati come incaricati del servizio sanitario comunale. Una delle due persone, una donna, mostrava perfino un tesserino identificativo. I presunti operatori hanno spiegato che stavano svolgendo una rilevazione legata al funzionamento del pronto soccorso locale e hanno invitato i residenti a partecipare a un test. Offrendo come incentivo buoni spesa del valore di 25 euro utilizzabili nei supermercati della zona.

Truffa del medico: ecco come funziona

Dopo aver conquistato la fiducia dei coniugi, i due hanno chiesto il numero di telefono per “confermare la partecipazione” al questionario. È stato in quel momento che i padroni di casa, insospettiti dalla richiesta, hanno deciso di non fornire alcun dato e hanno messo fine all’incontro. I falsi incaricati si sono allontanati rapidamente, e l’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Ciò che rende significativo tale caso è la somiglianza con altre truffe che si moltiplicano anche su canali digitali. Lo schema è analogo: si propone un questionario, un vantaggio economico o un controllo di servizio per ottenere informazioni personali. I falsi sondaggi circolano via email, SMS e persino su WhatsApp, dove l’apparente legittimità del messaggio induce molti a rispondere o cliccare su link dannosi.

L’episodio avvenuto a Sacile ha contribuito a diffondere maggiore consapevolezza sull’importanza di non condividere mai dati personali con estranei. Le autorità ribadiscono che enti pubblici e strutture sanitarie non effettuano verifiche porta a porta e non richiedono contatti telefonici per simili attività. In un’epoca in cui la truffa si muove con facilità, la prevenzione passa per l’informazione. La capacità di riconoscere i segnali di rischio, anche quando l’inganno sembra plausibile, diventa una forma di autodifesa collettiva.