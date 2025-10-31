Fastweb Mobile, da dicembre aumenti fino a 2 euro in più al mese

Per alcuni già clienti dell’operatore telefonico Fastweb Mobile sono in arrivo delle brutte notizie. Secondo quanto è stato riportato in rete in queste ore, infatti, l’operatore apporterà alcune rimodulazioni e aumenti sul costo di alcune offerte di rete mobile. Questi aumenti saranno applicati a partire dal mese di dicembre 2025 ed avranno un importo massimo pari a 2 euro in più al mese.

Fastweb Mobile, a partire da dicembre 2025 arriveranno nuovi aumenti

L’operatore telefonico Fastweb sta già comunicando l’arrivo di questi aumenti agli utenti che ne saranno coinvolti. Questi stanno infatti ricevendo alcuni sms o delle notifiche direttamente sull’applicazione ufficiale My Fastweb. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, le offerte mobile di Fastweb che subiranno gli aumenti saranno le seguenti: