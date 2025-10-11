Samsung Galaxy M17 ufficiale in India, ma è un re-branded

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato per il mercato indiano un nuovo smartphone dell’azienda appartenente alla gamma Galaxy M. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy M17, un dispositivo che in realtà già conosciamo. Quest’ultimo è infatti in sostanza una versione re-branded di altri smartphone dell’azienda, ovvero Samsung Galaxy F17 e Samsung Galaxy A17. Vediamo qui di seguito cosa cambia.

Samsung annuncia il nuovo medio gamma Samsung Galaxy M17, ma è un re-branded

In queste ultime ore è stato annunciato per il mercato indiano il nuovo smartphone di fascia media di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy M17. Questo modello sembra però essere pressoché una versione re-branded dei precedenti Samsung Galaxy F17 e Samsung Galaxy A17, annunciati presso altri mercati qualche tempo fa.

Sembra che a cambiare siano principalmente le colorazioni disponibili al debutto. Il nuovo smartphone dell’azienda, in particolare, sarà distribuito per il mercato indiano nelle colorazioni denominate rispettivamente Moonlight Silver e Sapphire Black. Cambiano poi leggermente anche i prezzi rispetto agli altri due device. Il nuovo smartphone sarà distribuito all’acquisto in India ad un prezzo iniziale di 12.499 INR, ovvero a circa 120 euro al cambio attuale, per il taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Saranno poi disponibili altri tagli di memoria con 6/128 GB e 8/128 GB. In questo caso, i prezzi saranno pari rispettivamente a circa 135 euro e 150 euro al cambio attuale.

Per il resto, le caratteristiche tecniche tra questi smartphone sono pressoché le stesse. Anche il nuovo Samsung Galaxy M17 dispone sul fronte di un Infinity-O Display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, poi, anche qui troviamo a bordo il processore di Samsung, ovvero il soc Exynoz 1330.