Schede SD: quali scegliere per prestazioni e sicurezza

Dietro le dimensioni ridotte delle schede SD si nasconde un mondo complesso e poco trasparente. Anche se a prima vista possono sembrare tutte identiche, vi sono differenze reali che emergono solo con test approfonditi. A fare chiarezza su tutto ciò ci ha pensato Matt Cole, appassionato di tecnologia, che ha condotto una lunga indagine durata quasi due anni. Il suo obiettivo era verificare prestazioni, durata e veridicità delle specifiche dichiarate dai produttori. I risultati ottenuti mettono in discussione molte certezze comuni tra consumatori e fotografi.

Schede Affidabili: Kingston, SanDisk e Samsung in Testa

Cole ha testato circa 200 modelli di schede SD, servendosi di due PC con sistema operativo Ubuntu, svariati lettori e un software di benchmarking creato da lui stesso. Ogni scheda è stata sottoposta a prove di lettura, scrittura sequenziale e casuale, oltre a test sulla capacità reale e sulla resistenza nel tempo. I risultati hanno evidenziato che molte schede economiche, spesso acquistate su piattaforme come AliExpress, risultano contraffatte, nel senso che mostrano capacità gonfiate e prestazioni deludenti. Alcune, addirittura, iniziano a manifestare errori già dopo pochi cicli di scrittura.

Tra le marche più affidabili emerse dall’analisi figurano Kingston, SanDisk e Samsung. I modelli di queste aziende, specialmente nelle versioni da 64 e 128GB, hanno superato senza difficoltà i test più impegnativi, garantendo alte prestazioni e una buona resistenza nel tempo. Le Kingston Canvas Go Plus, ad esempio, hanno brillato sia in velocità che in durata. Altri marchi che hanno ottenuto risultati positivi sono PNY, HP, Kioxia e Delkin.

Un dato interessante riguarda anche il canale di acquisto. Le schede comprate su Amazon si sono dimostrate generalmente più affidabili rispetto a quelle ordinate da altri siti, anche quando riportano lo stesso nome commerciale. La distribuzione ufficiale sembra dunque un elemento fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. Affidarsi solo al prezzo o alla marca visibile sulla confezione non basta. La qualità di una scheda SD non è sempre evidente e spesso si nasconde dietro sigle tecniche, numeri di serie e differenze invisibili a occhio nudo. La ricerca di Cole diventa così una guida pratica e preziosa per fotografi, videomaker e utenti comuni, che desiderano proteggere i propri dati e scegliere con maggiore consapevolezza.