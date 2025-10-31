Android 17 continuerà ad avere un selettore di colori integrato

L’evoluzione di Android sta seguendo una direzione sempre più orientata all’unificazione dell’esperienza d’uso tra dispositivi mobili e desktop. In tale prospettiva si inserisce una novità che potrebbe avere un impatto rilevante sullo sviluppo delle applicazioni. Si tratta dell’arrivo di Contagocce, un nuovo strumento di sistema dedicato alla selezione dei colori. La sua presenza è stata individuata nella build Canary 2510, versione sperimentale rilasciata da Google, e anticipa ciò che potrebbe diventare una delle funzioni distintive di Android 17. Contagocce nasce con l’obiettivo di offrire un color picker nativo, integrato nel sistema operativo.

Su Android 17 arriverà l’app Contagocce?

A differenza delle soluzioni attuali, che costringono gli sviluppatori a utilizzare librerie esterne o strumenti personalizzati, la nuova opzione mette a disposizione una API pubblica. La quale è capace di gestire la selezione del colore in modo uniforme. In pratica, ogni applicazione potrà richiamare Contagocce per avviare una schermata dedicata, da cui catturare un colore preciso. Per poi riceverne il corrispondente codice esadecimale. Standard riconosciuto a livello internazionale per la fedeltà cromatica.

L’applicazione genera un’immagine statica del display su cui l’utente può spostare un cursore con estrema precisione, anche tramite tasti direzionali. Ciò per identificare il pixel desiderato. Una lente d’ingrandimento posta sopra il puntatore permette di verificare il colore esatto prima di confermare la scelta con il comando “Applica”. Il quale restituisce il risultato all’app originaria. Il nuovo strumento è progettato per adattarsi in modo dinamico al contesto d’uso. Riconosce le dimensioni del display, la presenza di mouse o tastiera. Inoltre, passa automaticamente a un’interfaccia ottimizzata per il touchscreen su smartphone e tablet.

Anche se integrato nella versione Canary, è improbabile che Contagocce raggiunga la versione stabile di Android 16, che ha già completato la fase di Platform Stability. L’arrivo ufficiale sembra, invece, previsto con Android 17. Con tale introduzione, Google rafforza la propria strategia di convergenza tecnologica. Non resta che attendere e scoprire quando tale opzione arriverà sui dispositivi coinvolti.