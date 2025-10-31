Celly lancia 4 nuovi smartwatch: design, funzionalità e prezzi per tutti

Dopo le anticipazioni all’IFA, Celly amplia la propria offerta nel settore degli indossabile con 4 nuovi smartwatch. L’obiettivo? Offrire dispositivi capaci di adattarsi a stili di vita differenti, mantenendo prezzi accessibili e un’esperienza d’uso intuitiva.

La nuova linea comprende i modelli Trainerwatch3, Trainerwide, Trainermate3 e Trainerbeat2, ognuno con un design unico e funzionalità precise. Tutti integrano monitoraggio dell’attività fisica, della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e della qualità del sonno. Ma non solo. Riescono anche a gestire le chiamate direttamente dal polso.

Smartwatch Celly: tecnologia per tutti a meno di 60€

Il modello di punta, Trainerwatch3, si distingue per il corpo in lega di zinco e un ampio display AMOLED da 2,01”, ideale anche sotto la luce diretta del sole. Con un’autonomia fino a 7 giorni, offre un perfetto equilibrio tra sport e vita quotidiana. Sarà disponibile da fine novembre a 59,99€.

Chi preferisce un look raffinato può optare per il nuovo Trainerwide, caratterizzato da un cinturino in maglia Milano con chiusura magnetica regolabile. Il suo display curvo HD da 2,01” garantisce un’ottima visibilità, mentre l’autonomia di una settimana e la compatibilità con la ricarica USB-C lo rendono pratico e moderno. Il prezzo consigliato è di 49,99€. Per chi ama lo sport, Trainermate3 rappresenta la scelta più versatile. Viene fornito con due cinturini intercambiabili e un display da 1,96”. Oltre al monitoraggio delle principali funzioni vitali, consente di rispondere alle chiamate e mantiene un’autonomia fino a 7 giorni. Il costo è di 39,99€.

Chi desidera un modello colorato e giovanile troverà nel Trainerbeat2 la soluzione ideale. Con display da 1,44” e due cinturini intercambiabili in diverse colorazioni. Offre poi le stesse funzioni di monitoraggio e un look più informale. Sarà disponibile a 29,99€, rendendolo il più economico della gamma. Insomma, con questi quattro modelli, Celly si posiziona come un marchio attento alle esigenze quotidiane e alla qualità, offrendo smartwatch capaci di unire design, autonomia e funzioni smart a prezzi competitivi.