CUPRA Tavascan: nuovo update con nuove funzioni e servizi

La nota casa automobilistica Cupra, ovviamente nel corso degli anni si occupa di rinnovare e aggiornare tutte le proprie linee di vetture disponibili sul mercato, ovviamente si tratta di aggiornamenti che puntano a dare una rinfrescata ai vari design e introdurre nuove funzionalità per quanto riguarda le dotazioni di serie, tutti questi concetti vengono riconfermati dall’ultimo aggiornamento che è in fase di rilascio sottoforma di model year per la Cupra Tavascan, il SUV completamente elettrico che dà ormai diverso tempo rappresenta una vera e propria certezza per la società, quest’ultimo sta per ricevere un nuovo update che introduce dei miglioramenti alle funzionalità di bordo incluse con l’acquisto.

Che cosa sta arrivando

La dotazione di serie di questo SUV elettrico è stata migliorata grazie all’introduzione del pulsante interno dedicato all’apertura del portellone elettrico e la funzione CUPRA Interior Sound, quest’ultima entra in funzione quando si attiva la modalità prestazioni e consente di migliorare l’esperienza sonora restituendo quelli che sembrano i suoni di un motore termico durante l’esperienza di guida, per di più arriva anche una nuova colorazione definita come Century Bronze opaco ma solamente per Adrenaline ed Extreme di Tavascan Endurance e Tavascan VZ.

Come se non bastasse l’arrivo di questo nuovo aggiornamento per quest’auto inaugura un cambiamento aziendale decisamente importante, tutte le auto dotate infatti dei servizi connect plus, godranno del supporto da parte di questi ultimi non solo per i tre anni già annunciati bensì per 10, dunque il servizio è stato esteso di sette anni per tutti quanti senza nessun pagamento di qualche tipo di costo aggiuntivo, tutto ciò entrerà in vigore a partire dal prossimo 24 novembre.

Ricordiamo che la vettura in questione garantisce una potenza di 340 cavalli e un’autonomia fino a 553 km secondo il ciclo WLTP, per quanto riguarda i prezzi di listino in Italia, il modello base parte da 52.800 euro mentre il modello sportivo da 69.950 €.