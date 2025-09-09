Apple presenta i nuovi AirPods Pro 3 con ANC migliorato e traduzione live

Apple ha presentato i nuovi AirPods Pro 3, auricolari wireless che segnano un passo avanti sia sul fronte del design che delle funzionalità. Più piccoli rispetto al passato e rimodellati per adattarsi meglio al condotto uditivo, ora offrono cinque misure di inserti auricolari per garantire stabilità anche durante gli allenamenti. Arriva inoltre la certificazione IP57, che assicura resistenza a sudore e acqua, rendendoli più adatti all’uso sportivo.

Sul piano dell’audio, la terza generazione introduce un chip dedicato che migliora la qualità complessiva del suono e potenzia l’Active Noise Cancellation. Apple dichiara che l’ANC è due volte più efficace rispetto al modello precedente e quattro volte superiore agli AirPods Pro originali. Il risultato è ottenuto grazie a una nuova architettura acustica multiporta e a inserti in schiuma che offrono un isolamento passivo superiore. Con la cancellazione del rumore attiva, l’autonomia raggiunge le otto ore di ascolto, con un incremento del 33% rispetto agli AirPods Pro 2.

Traduzioni live e funzioni per la salute con AirPods Pro 3

Una delle novità più attese è la traduzione in tempo reale, disponibile inizialmente in cinque lingue e in arrivo anche in italiano entro fine anno. La funzione permette di visualizzare trascrizioni istantanee su iPhone e di ascoltare traduzioni vocali direttamente negli auricolari, rendendo più semplice comunicare con persone di lingue diverse.

Il settore fitness riceve grande attenzione. Gli AirPods Pro 3 integrano un sensore di frequenza cardiaca basato sulla fotopletismografia, che rileva il battito tramite impulsi infrarossi 256 volte al secondo. Collegati all’app Fitness, permettono di monitorare fino a 50 tipi di allenamento, calorie consumate e progressi sugli anelli di attività. Grazie ad Apple Intelligence debutta anche “Workout Buddy”, un assistente che fornisce incoraggiamenti e suggerimenti personalizzati durante l’attività sportiva.

Non manca un focus sulla salute dell’udito: test domestici validati scientificamente, funzioni di protezione dai rumori intensi e una versione aggiornata di Conversation Boost, che amplifica automaticamente le voci in ambienti rumorosi. In modalità trasparenza, la batteria arriva a 10 ore, con un miglioramento del 67% rispetto alla generazione precedente.

Gli AirPods Pro 3 saranno disponibili dal 19 settembre al prezzo di 249 euro, con tre mesi gratuiti di Apple Music e Apple Fitness+ inclusi.