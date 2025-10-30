Samsung tra le prime dieci aziende italiane per la qualità del servizio clienti

Samsung rafforza ancora il suo legame con i consumatori italiani. Conquistando un posto tra le prime dieci aziende più apprezzate in Italia. Proprio per la qualità del servizio offerto. A sancirlo è l’indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2026”. Che è stata condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Ed ha analizzato oltre 2.200 aziende e raccolto più di 330.000 opinioni.
Il risultato conferma la reputazione di Samsung come punto di riferimento nel supporto post-vendita e nell’assistenza tecnica. Un settore sempre più cruciale in un mercato dove la differenziazione non dipende più solo dalla potenza dei prodotti. Ma dalla qualità dell’esperienza complessiva.
Il punteggio ottenuto testimonia la solidità del modello di relazione instaurato dal brand. , ed è basato sul Service Experience Score (SES). Cioè la percentuale di clienti che dichiarano di aver ricevuto un servizio “molto buono”. Dalla fase di pre-acquisto fino al post-vendita quindi Samsung riesce a mantenere standard elevati di efficienza, disponibilità e ascolto.
Samsung leadership in nove categorie e un modello di servizio premiato
L’azienda ha ottenuto il riconoscimento N.1 Servizio in nove categorie chiave. Smartphone, TV, elettrodomestici, smartwatch, sistemi audio, proiettori, climatizzatori, pompe di calore e purificatori d’aria. A queste si aggiunge la categoria notebook, per la quale il marchio ha ricevuto il sigillo Top Servizio.
Un traguardo che non rappresenta un successo isolato. Ma la conferma di un approccio coerente e trasversale. Come sottolinea Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia, “essere riconfermati leader in così tante categorie e tra le prime dieci aziende in Italia è motivo di grande orgoglio. La fiducia dei nostri clienti nasce da esperienze concrete. Ascolto, soluzioni rapide e relazioni durature”.
A supporto di questo impegno, Samsung può contare su oltre 250 Centri Assistenza Autorizzati in Italia e su investimenti costanti. Proprio nella formazione del personale e nell’innovazione dei processi di assistenza.
Secondo l’ITQF, la percezione del valore di un marchio oggi passa sempre di più attraverso la qualità del servizio. Samsung sembra aver compreso perfettamente questa evoluzione. Non basta più offrire un buon prodotto, serve costruire un rapporto di fiducia che duri nel tempo.