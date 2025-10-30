WhatsApp testa la funzione ‘foto di copertina’ per i profili utenti

WhatsApp sta per introdurre una novità del tutto inedita, che sicuramente appassionerà molto gli utenti. L’obiettivo dell’app di Meta è sempre quello di migliorarsi, e per farlo cerca di introdurre delle novità che possano attirare gli utenti. E anche per far passare più tempo sulla piattaforma.

Ultimamente, WhatsApp sta introducendo delle nuove funzioni che strizzano un po’ l’occhio a quelle presenti su i social network, come Instagram e Facebook. Ad esempio, a breve verrà introdotta La possibilità di inserire degli sticker interattivi nei contenuti multimediali che si postano sugli aggiornamenti di stato, funzione simile a quella già presente su Instagram. In questo caso, invece, per la funzione di cui parleremo oggi, pare che WhatsApp abbia preso spunto da Facebook.

WhatsApp darà a tutti gli utenti la possibilità di inserire una foto di copertina

La funzione che WhatsApp vuole introdurre, in realtà è già presente sulla versione business della sua piattaforma. La novità in questione è la possibilità per gli utenti di poter inserire una foto di copertina sul proprio profilo.

Quindi, se questa funzione prima era riservata a WhatsApp Business, adesso verrà diffusa a tutti gli utenti della piattaforma. Si tratta di una funzione molto apprezzata. Il motivo è che permetterà un ulteriore personalizzazione del proprio profilo. Oltre all’immagine dell’account, infatti si potrà associare una foto di copertina.

Scegliere una foto di copertina sarà estremamente semplice, proprio come scegliere una foto profilo. Inoltre si potrà anche scegliere chi può visualizzare l’immagine, proprio come accade per la foto che presenta l’account.

Non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio di questa funzione che permetterà dunque di migliorare la personalizzazione del proprio profilo, rendendo l’account molto simile a uno spazio personale. Qui gli utenti potranno decidere di condividere una foto che rispecchi la propria vita personale, oppure rimanere un po’ più riservati.