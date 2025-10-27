Netflix, ecco i nuovi titoli in arrivo a novembre 2025

Siamo ormai giunti alla fine del mese di ottobre 2025, ma il colosso dello streaming Netflix si sta già preparando per stupire gli utenti. Il colosso ha infatti in serbo per tutti i suoi abbonati tanti titoli di successo per il prossimo mese, comprendenti sia nuove serie tv, sia nuovi film e anche eventi sportivi. Sono infatti ds poco emersi i nomi dei titoli che arriveranno sulla piattaforma a novembre 2025.

Netflix, ecco i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma a novembre 2025

Tutti gli abbonati a Netflix potranno molto presto accedere a tanti nuovi titoli di rilievo. Come già accennato in apertura, infatti, il noto colosso dello streaming sta per aggiornare il suo catalogo. Sono infatti da poco emersi i nomi dei titoli in arrivo sulla piattaforma nel corso del mese di novembre 2025. Tra questi, spicca senz’altro la prima parte della quinta edizione ultima stagione della nota serie TV di Stranger Things.

Netflix, film in arrivo sul catalogo a novembre 2025

Frankenstein – in arrivo a partire dal 7 novembre 2025

– in arrivo a partire dal 7 novembre 2025 Buon Natal-Ex – in arrivo a partire dal 12 novembre 2025

– in arrivo a partire dal 12 novembre 2025 Training Dreams – in arrivo a partire dal 21 novembre 2025

– in arrivo a partire dal 21 novembre 2025 Champagne Problems – in arrivo a partire dal 19 novembre 2025

Netflix, serie tv in arrivo sul catalogo a novembre 2025

Squid Game: la Sfida , seconda stagione – in arrivo a partire dal 4 novembre 2025

, – in arrivo a partire dal 4 novembre 2025 Death by Lightning – in arrivo a partire dal 6 novembre 2025

– in arrivo a partire dal 6 novembre 2025 A man on the inside, seconda stagione – in arrivo a partire dal 20 novembre 2025

– in arrivo a partire dal 20 novembre 2025 The Beast in Me – in arrivo a partire dal 13 novembre 2025

– in arrivo a partire dal 13 novembre 2025 Stranger Things, quinta stagione , parte uno – in arrivo a partire dal 27 novembre 2025

, parte uno – in arrivo a partire dal 27 novembre 2025 Jake Paul VS Tank Davis – evento sportivo trasmesso il 14 novembre 2025

Insomma, sembra che il colosso dello streaming Netflix si stia preparando anche questa volta a lanciare i suoi abbonati di stucco. I titoli in arrivo sulla piattaforma il prossimo mese sono infatti davvero interessanti e molto attesi dai fan.