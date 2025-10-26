Very 7,99 Flash, nuova promo per sfidare Kena

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di sfidare uno dei suoi rivali più agguerriti, ovvero Kena Mobile. In particolare, per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da questo operatore, ci sarà la possibilità di passare attivando una super offerta. Si tratta dell’offerta di rete mobile nota con il nome di Very 7,99 Flash.

Very 7,99 Flash, arriva una nuova super proposta per gli utenti che provengono da Kena

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco proposto una super offerta per chi proviene dal rivale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile nota con il nome di Very 7,99 Flash. Si tratta di un’offerta che lascia letteralmente senza parole e che sarà a disposizione degli utenti fino a nuova comunicazione nei punti vendita autorizzati dall’operatore.

Nello specifico, con l’offerta Very 7,99 Flash gli utenti avranno a disposizione ogni mese un bundle comprendente fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta prevede inoltre gratuitamente anche la navigazione con il 5G Full Speed di Very Mobile. Oltre a questo, rimangono inclusi nel bundle anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare verso tutti i numeri.

Come suggerisce anche il nome, per avere questa offerta sarà necessario sostenere un costo per il rinnovo pari a soli 7,99 euro al mese, tutto questo nonostante il ricco bundle messo a disposizione. Per il momento, l’offerta in questione rimarrà disponibile fino a nuova comunicazione. Immaginiamo comunque che l’operatore virtuale Very Mobile renderà noto in seguito l’ultimo giorno disponibile per attivare questa offerta. Ricordiamo ancora una volta che l’offerta mobile Very 7,99 Flash sarà disponibile all’attivazione dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico rivale Kena Mobile.