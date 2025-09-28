Instagram supera i 3 miliardi di utenti: novità per Reels e messaggi

Instagram ha ufficialmente raggiunto quota 3 miliardi di utenti attivi al mese, diventando una delle app più utilizzate al mondo. L’annuncio è arrivato direttamente da Mark Zuckerberg. Egli ha poi ricordato come anche Facebook e WhatsApp abbiano tagliato lo stesso traguardo nei mesi scorsi, rispettivamente a gennaio e aprile. Il percorso di crescita è stato rapido. Il superamento dei 2 miliardi era avvenuto a fine 2021 e in meno di quattro anni il numero di utenti è aumentato di un miliardo.

Instagram, algoritmo più trasparente e test globali sui Reels

Secondo Bloomberg, a spingere in modo decisivo questa crescita sono state due aree chiave, quali la messaggistica privata e i Reels. Questi ultimi, hanno consolidato il loro ruolo come risposta diretta al successo di TikTok. Adam Mosseri, a capo di Instagram, ha confermato che presto la schermata principale sarà ridisegnata per dare maggiore visibilità proprio ai pulsanti dedicati ai messaggi diretti e ai Reels. Una scelta che conferma la centralità di tali funzioni nel futuro della piattaforma.

Oltre alle modifiche grafiche, Instagram lavorerà anche sull’algoritmo che regola la distribuzione dei contenuti. Gli utenti avranno presto più strumenti per personalizzare ciò che vedono nel feed e nei Reels, aumentando o riducendo la frequenza di determinati argomenti. Questa mossa punta a trovare un equilibrio tra intrattenimento e controllo da parte degli iscritti, in un contesto in cui la trasparenza sugli algoritmi è diventata un tema centrale per la fiducia nel mondo digitale.

In contemporanea a tutto ciò, Meta ha deciso di sperimentare nuove soluzioni in mercati considerati strategici. In India e in Corea del Sud, ad esempio, l’app aprirà automaticamente sulla sezione Reels, segnale evidente della volontà di spingere ulteriormente questo formato. In particolare, l’India rappresenta un terreno fertile. In quanto dopo il ban di TikTok, il Paese è diventato una priorità assoluta per rafforzare la presenza di Instagram. Resta però un punto da chiarire. Nei dati diffusi non è specificato se i 3 miliardi includano anche gli iscritti a Threads, il social gemello lanciato nel 2023 per competere con X (ex Twitter). Threads richiede un account collegato a Instagram o Facebook e il suo peso effettivo nei numeri ufficiali resta ancora un’incertezza.