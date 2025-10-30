Spotify rinnova l’app per Apple TV: nuovo design e funzioni più intelligenti

Spotify ha messo su una novità: ecco infatti la nuova app destinata ad Apple TV, completamente riprogettata per offrire un’esperienza più moderna e fluida. Il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione su tvOS, segnando così un netto distacco rispetto al passato, con un’interfaccia creata da zero e ottimizzata per la piattaforma di Apple.

La scelta del momento non è casuale: proprio in questi giorni è atteso l’annuncio della nuova Apple TV 4K, che dovrebbe arrivare senza eventi dedicati, come accaduto di recente con i nuovi iPad Pro M5, Vision Pro M5 e MacBook Pro M5. Spotify sembra quindi aver colto l’occasione per allineare il proprio software alle ultime evoluzioni dell’ecosistema Apple.

Secondo la descrizione ufficiale, l’app è ora più reattiva, veloce e visivamente coerente con lo stile di tvOS. Il precedente layout, che riprendeva in modo semplificato la versione per smartphone, è stato completamente abbandonato. Il risultato è un’esperienza più naturale, curata e adattata all’uso da salotto.

Tutte le novità della nuova versione

Il nuovo Spotify per Apple TV introduce una serie di funzioni che colmano finalmente il divario con Apple Music. Tra le principali novità:

Riproduzione migliorata di video e podcast , con performance più fluide;

Controllo remoto tramite Spotify Connect , utile per gestire la musica da altri dispositivi;

Visualizzazione dei testi dei brani in tempo reale;

Suggerimenti personalizzati da Spotify DJ , per scoprire nuova musica;

Gestione avanzata della coda e regolazione della velocità di riproduzione per video e podcast.

Spotify sottolinea di aver implementato molti di questi miglioramenti grazie al feedback degli utenti, segno di un dialogo diretto con la propria community.

Una nuova esperienza su Apple TV

Con questo aggiornamento, la qualità dell’esperienza su Apple TV raggiunge finalmente quella della concorrenza. L’app aggiornata è in fase di rilascio graduale e sarà presto disponibile su tutti i dispositivi compatibili. Un passo che conferma la volontà dell’azienda svedese di mantenere alto il livello di innovazione, anche nelle piattaforme dove la musica incontra lo schermo di casa.