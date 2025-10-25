Spotify trasforma la libreria in una guida ai concerti: ecco la nuova funzione live

Spotify

Spotify evolve ancora e si avvicina sempre di più al mondo della musica dal vivo. La piattaforma di streaming ha introdotto una nuova funzione che consente agli utenti di seguire città e luoghi come se fossero artisti, ricevendo aggiornamenti costanti sui concerti in programma. Una novità che trasforma la libreria personale in una vera e propria guida interattiva agli eventi live, completa di calendario, filtri per genere e collegamenti diretti per l’acquisto dei biglietti.

Una libreria che diventa un’agenda musicale

Con l’ultimo aggiornamento, gli utenti possono ora “seguire” una zona geografica, ad esempio Roma, Milano o Berlino, e ricevere nella sezione dedicata tutti i concerti previsti in quella località. Ogni area seguita viene salvata automaticamente nella libreria personale, accanto agli artisti e alle playlist preferite. La nuova interfaccia mostra:

un calendario aggiornato degli eventi,

i nomi degli artisti in programma,

le ultime comunicazioni ufficiali legate alle serate,

e un filtro per genere musicale, che consente di scoprire solo gli spettacoli più in linea con i propri gusti.

L’obiettivo è rendere Spotify non più solo una piattaforma per ascoltare musica, ma un punto di accesso unico per vivere l’esperienza musicale a 360 gradi.

Feed eventi aggiornato ogni giorno

Spotify ha inoltre potenziato il suo feed dedicato ai concerti, che ora si aggiorna quotidianamente invece che una volta a settimana. Gli utenti potranno così tenere d’occhio le nuove date, gli annunci last-minute e le aggiunte al tour dei propri artisti preferiti. L’aggiornamento riguarda sia la versione mobile che desktop dell’app e si estende anche alla sezione “Live Events”, dove ogni evento è corredato di informazioni, anteprime e possibilità di acquisto immediato.

Biglietti e integrazione con Live Nation e Ticketmaster

Come in passato, toccando il nome di un concerto sarà possibile acquistare i biglietti direttamente dall’app, grazie alle partnership ufficiali con Live Nation e Ticketmaster. Spotify aveva già sperimentato brevemente la vendita diretta nel 2022, ma ha deciso di consolidare l’integrazione con le piattaforme specializzate, offrendo un’esperienza più stabile e sicura per gli utenti. All’inizio del 2025 era stata introdotta anche la playlist “Concerts Near You”, che propone 30 brani di artisti in tour nelle vicinanze dell’utente. Ora, quella funzione si espande con una vera infrastruttura dedicata agli eventi, collegata al proprio gusto musicale e alla posizione geografica.

Spotify contro SoundCloud: la sfida del live

Non è un caso che anche SoundCloud abbia mosso passi nella stessa direzione: a febbraio ha stretto accordi con Ticketmaster e Live Nation per permettere agli artisti di promuovere i propri eventi dal profilo personale. Spotify, però, sembra voler andare oltre, costruendo una piattaforma musicale che collega streaming, scoperta e partecipazione diretta agli eventi dal vivo. Il risultato è una libreria che diventa una vera agenda del proprio mondo musicale, capace di fondere ascolto, scoperta e partecipazione in un’unica esperienza.