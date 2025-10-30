Iliad lancia la rivoluzione mobile: 150GB a 7,99€ al mese

Iliad continua la sua politica di trasparenza e semplicità, confermandosi come uno degli operatori più competitivi del mercato mobile italiano. L’offerta Giga 150, proposta a 7,99€ al mese, si rinnova con gli stessi principi che hanno reso celebre il marchio. Ovvero prezzo fisso per sempre, nessun costo nascosto e servizi inclusi senza vincoli contrattuali.

La promozione prevede 150GB di traffico dati in 4G e 4G+, con la possibilità di continuare a navigare, previo consenso, al costo di 0,90 centesimi ogni 100MB una volta esaurita la soglia. A ciò si aggiungono minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili italiani, oltre a chiamate internazionali gratuite verso più di 60 destinazioni. L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di 9,99€, mentre il rinnovo mensile avviene automaticamente nello stesso giorno della ricarica. Come da tradizione Iliad, non sono previsti vincoli di durata né penali di recesso, e tutti i servizi, tra cui hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito, portabilità del numero e piano tariffario dedicato, sono inclusi nel prezzo.

Iliad: roaming in Europa e vantaggi per chi abbina fibra e mobile

L’offerta Giga 150 si estende anche all’estero. In Europa, gli utenti possono contare su minuti e SMS illimitati e 11GB di traffico dati dedicato, utilizzabile nei Paesi membri dell’Unione e in altre destinazioni coperte dagli accordi di roaming Iliad. Superata questa soglia, il costo è di 0,001586 cent. per MB, in linea con la normativa europea.

Particolare attenzione è riservata anche al programma “Vantaggio Fibra + Mobile”, che consente agli abbonati Iliad di risparmiare ulteriormente se associano la propria linea mobile a un’offerta fibra a 9,99 o 11,99€ mensili. Il beneficio resta attivo finché le due utenze risultano collegate.

Iliad continua così a promuovere la propria “rivoluzione mobile”, basata su chiarezza tariffaria, assenza di vincoli e qualità del servizio. Una filosofia che negli ultimi anni ha convinto milioni di italiani, spingendo l’operatore a investire anche nel 5G e nel potenziamento della rete nazionale. Insomma, con Giga 150, l’ azienda conferma così la propria identità.