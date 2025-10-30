Notebook Windows con prezzo imbattibile su AliExpress: approfittatene subito

Una delle ultime promozioni più interessanti tra quelle disponibili su AliExpress, riguarda un notebook Windows, ovvero un dispositivo portatile, in questo caso pensato principalmente per un utilizzo lavorativo (e non da gaming o similari), con sistema operativo Windows. Si tratta del modello ACEMAGIC AX15, appartiene alla fascia media, e promette ottime prestazioni a poco più di 300 euro.

Alla base del prodotto possiamo trovare il processore Intel N95, octa-core con una buona frequenza di clock, capace di restituire discrete performance, anche grazie alla configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il display è da 15,6 pollici, un IPS LCD abbastanza classico con risoluzione di 1920 x 1080 pixel e refresh rate a 60Hz, ma impreziosito dalla possibilità di ruotare di 180 gradi, così da estendere al massimo l’usabilità con gli utenti che ci circondano.

La connettività è perfettamente rappresentata dalla combo di WiFi 5 dualband e bluetooth 5.0, senza comunque dimenticarsi di uno chassis realizzato interamente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie, pensato per rendere l’esperienza ancora più moderna e accattivante, superando di gran lunga le aspettative per la fascia di prezzo di posizionamento.

AliExpress, grande sconto su questo notebook

Il notebook di cui vi stiamo parlando nell’articolo ha un prezzo tutt’altro che impossibile, difatti costa solamente 305,69 euro, contro i 359,64 euro previsti di listino. Risparmio di poco superiore ai 50 euro per tutti gli utenti che decideranno di aggiungerlo al carrello tramite questo link.

La spedizione, come vi abbiamo più volte raccontato in passato (e anche nell’articolo), avviene direttamente dall’interno dell’Unione Europea, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio senza costi aggiuntivi, essendo completamente gratuita e essendo assenti dazi doganali di alcun tipo. E’ possibile, se interessati, effettuare il reso entro 90 giorni dall’acquisto, anch’esso in modo completamente gratuito e senza vincoli particolari da segnalare.