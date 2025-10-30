Un nuovo drone è in grado di muoversi seguendo la luce

La ricerca in robotica bio-ispirata ha assistito a progressi che sembrano tratti direttamente dal mondo naturale. Un esempio recente proviene dall’Università di Cincinnati, dove un team di ingegneri ha sviluppato un piccolo drone con ali battenti. Quest’ultimo è capace di restare sospeso in aria e muoversi seguendo una fonte luminosa in modo simile a una falena. L’esperimento non punta solo a replicare l’eleganza del volo degli insetti, ma a esplorare modalità di controllo più leggere e autonome. Le quali risultano prive di complessi algoritmi di intelligenza artificiale.

Ecco come funziona il drone che si muove come gli insetti

Il progetto nasce sotto la guida del professore Sameh Eisa, esperto in ingegneria aerospaziale. La vera innovazione del drone non risiede nella struttura (leggera e costituita da fil di ferro e tessuto), ma nel modo in cui regola il volo. Grazie a un principio matematico noto come extremum-seeking feedback, il velivolo corregge continuamente la propria traiettoria. Non sono necessarie reti neurali o modelli pre-programmati: il sistema permette al drone di adattarsi a correnti d’aria o vibrazioni ambientali, mantenendo stabilità anche in condizioni mutevoli.

Durante i test, il piccolo robot ha dimostrato di poter seguire una sorgente luminosa in movimento. Oscillando leggermente proprio come farebbe un colibrì o una falena. Ogni ala funziona in modo indipendente, regolando rollio, beccheggio e imbardata. Mentre i battiti si fondono in un’unica sfocatura visibile a occhio nudo. Secondo il dottorando Ahmed Elgohary, responsabile delle simulazioni, tali micro-oscillazioni non sono imperfezioni, ma strumenti essenziali per valutare la posizione e adattare il percorso. Il sistema di feedback puro, privo di interventi esterni o intelligenza artificiale, riproduce così comportamenti complessi con un’efficienza sorprendente.

Il successo di tale drone rappresenta una tappa importante nel tentativo di unire meccanica e biologia. Dimostrando così come principi naturali possono essere tradotti in soluzioni tecnologiche innovative. L’esperimento suggerisce che la chiave per la prossima generazione di robot potrebbe risiedere non nella complessità dei sistemi digitali, ma nella semplicità e nell’eleganza dei comportamenti naturali.