Lyca Mobile facilita tutto: il 5G ad un prezzo super con questa offerta

Un elemento sicuramente imprescindibile per quanto riguarda la routine digitale di ogni utente e la sua promozione telefonica attiva sul proprio numero di cellulare, l’offerta in questione infatti garantisce elementi indispensabili come minuti, SMS ma soprattutto gigabyte di traffico dati inclusi che consentono di navigare quando non si è connessi alla propria rete Wi-Fi domestica, i giga attualmente sono forse l’elemento più importante di una promozione e devono sicuramente essere nella giusta quantità, in modo che l’utente durante l’arco del mese non abbia problemi a svolgere attività semplici, come pubblicare una foto sui social ma anche più importanti come effettuare video chiamate di lavoro.

Di conseguenza ogni consumatore attiva una promozione telefonica adatta alle sue necessità spulciando i cataloghi di offerte e cercando quella che sicuramente reputa più opportuna, qui in Italia i cataloghi sono sicuramente ricchi e vasti dal momento che sono presenti promozioni pensate per accontentare le esigenze di ogni tipologia di consumatore, un provider che da questo punto di vista rappresenta una piccola certezza è Lyca Mobile, non a caso oggi vi portiamo un’offerta arrivata da poco sul suo sito ufficiale che potrebbe sicuramente rappresentare un’ottima scelta per molti di voi.

Offerta 5G per tutti

Come potete osservare da soli tramite il banner ufficiale presente qui in alto sul sito ufficiale dell’operatore è disponibile un’offerta che vi garantisce 150 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta gode di un costo di 5,99 € al mese con anche due mesi completamente in regalo, il periodo di fatturazione è pari a 30 giorni e per coloro che effettuano la portabilità l’attivazione è completamente gratuita, tra l’altro la promozione supporta la portabilità da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo o costo aggiuntivo.

Se siete interessati tutto il procedimento può essere effettuato direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico in pochi semplici clic seguendo le istruzioni presenti.