AliExpress lancia sconti da non perdere fino al 70%: la lista in anticipo

Nuovi sconti speciali vi attendono proprio in questi giorni da AliExpress, con offerte che portano con sè una riduzione anche del 70% del valore originario di listino, garantendo un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. La spesa è ridotta, tutti vi possono accedere, ma soprattutto la spedizione a domicilio è completamente gratuita, con invio direttamente dall’interno dell’Unione Europea (di conseguenza senza dazi doganali).
AliExpress, ecco la selezione degli sconti di oggi
- Telecamera per endoscopio industriale 4.3 “Singola doppia lente HD 1080P Periscopio per ispezione auto IP67 Telecamera per fognature impermeabile con LED – PREZZO: 20 euro al posto di 47 euro – LINK.
- 2025 NUOVO Adattatore Wireless Carplay Android Auto 2in 1 Smart Dongle WIFI Per iphone Telefono Android Per Volvo Benz Mg Kia Chery VW — PREZZO: 8,67 euro al posto di 30 euro – LINK.
- INSMART Irrigatore Orale Dentale Acqua Flosser Sbiancamento Dei Denti Impermeabile Portatile Dentale Getto D’acqua Filo Interdentale 300ML Detergente Per Denti – PREZZO: 20,19 euro al posto di 47 euro – LINK.
- Hagibis Dispositivo di raffreddamento magnetico per telefono cellulare Ventola di raffreddamento universale Radiatore per telefono cellulare per iPhone 17 Pro Black Shark Gaming Live Stream – PREZZO: 11 euro al posto di 30 euro- LINK.
- 5.8G 1080P 30M Wireless HDMI-Compatibile Video Trasmettitore Audio Ricevitore Extender Display Adattatore Dongle Per TV Box Monitor PC – PREZZO: 28 euro al posto di 66 euro – LINK.
- XIAOMI MIJIA S100 Rasoio Elettrico Doppia Lama Portatile Asciutto Bagnato Rasoio Barba Trimmer Taglierina USB Ricaricabile Per Gli Uomini Rasoi Macchina – PREZZO: 16,48 euro al posto di 57,54 euro – LINK.
- VONTAR X4 Amlogic S905X4 Smart TV Box Android 11 4GB 128G 32GB 64GB Wifi BT AV1 Lettore multimediale TVBOX 4K 1000M Set top box – PREZZO: 43,83 euro al posto di 134,03 euro – LINK.
- AVATTO Tuya WiFi Smart Manopola Termostato Regolatore di Temperatura Per Acqua Caldaia A Gas Riscaldamento Elettrico Funziona Con Alexa Google Casa – PREZZO: 23,06 euro al posto di 60 euro – LINK.
- HOBIBEAR Scarpe mid-top a piedi nudi Stivaletti da donna con punta larga Scarpe da esterno in pelle artificiale antiscivolo – PREZZO: 33 euro al posto di 77 euro – LINK.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.