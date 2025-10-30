iPhone 17e, anche il modello economico avrà la Dynamic Island

Apple starebbe lavorando al prossimo iPhone 17e, evoluzione diretta dell’attuale 16e presentato a febbraio. Il dispositivo, destinato a occupare la fascia più accessibile della linea, dovrebbe arrivare nella prima metà del 2026 con un aggiornamento estetico importante: l’introduzione della Dynamic Island.

A rivelarlo è Digital Chat Station, fonte spesso vicina al mondo dei produttori asiatici. Il leaker sostiene che, pur restando un modello economico, iPhone 17e erediterà una delle caratteristiche più riconoscibili dei modelli premium. La Dynamic Island, già apparsa su iPhone 14 Pro e successivamente estesa a iPhone 15 e 15 Plus, rappresenta infatti il primo vero distacco visivo dai design ereditati da iPhone X. Con questa scelta, Apple porterebbe anche sui modelli base un elemento che definisce ormai l’identità estetica della gamma.

Compromessi hardware e strategia di Apple

Secondo quanto anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda manterrà comunque alcune limitazioni tecnicheper differenziare il nuovo modello dai fratelli maggiori. Il display sarà un pannello OLED con refresh rate a 60 Hz, privo quindi della tecnologia ProMotion a 120 Hz, riservata ai modelli superiori. Si tratta di un compromesso voluto, per evitare che la versione economica si avvicini troppo alle prestazioni dei modelli principali.

La decisione riflette la strategia di Apple di ampliare il proprio pubblico senza snaturare la distinzione tra le varie fasce. L’aggiunta della Dynamic Island permetterà di offrire un look più moderno e funzionalità interattive simili a quelle dei dispositivi premium, ma con un controllo attento dei costi produttivi.

Le informazioni sulle specifiche interne restano al momento limitate, ma la direzione è chiara: Apple punta a un equilibrio tra innovazione e accessibilità, aggiornando il design e mantenendo prestazioni coerenti con il posizionamento del prodotto. Il risultato sarà un iPhone più in linea con il linguaggio visivo della gamma, pur restando l’alternativa più economica per entrare nell’ecosistema Apple.