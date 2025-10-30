Banche e sostenibilità: ecco cosa si intende con greenwashing

Il tema della sostenibilità è diventato un elemento centrale nella strategia comunicativa delle banche. Di recente, sempre più istituti cercano di mostrarsi attenti alla lotta al cambiamento climatico. Eppure, la situazione potrebbe essere diversa da quello che sembra. Una recente indagine condotta dalle università di Ferrara, Pisa e Torino ha messo in luce quanto dichiarato nei report di sostenibilità non corrisponde sempre alle azioni effettivamente. Lo studio ha analizzato i documenti pubblicati tra il 2015 e il 2022 da 65 banche con sedi nei Paesi del G20. Secondo tali dati, solo 26 istituti hanno mostrato un reale allineamento, confermando che il cosiddetto greenwashing rappresenta una sfida concreta nel settore.

Banche e sostenibilità: non tutti mantengono la parola data?

Per comprendere il divario tra dichiarazioni e realtà, i ricercatori hanno considerato azioni concrete. Come il finanziamento di progetti ambientali, la gestione sostenibile degli asset e le politiche di disinvestimento dai combustibili fossili. Inoltre, è emerso anche il ruolo cruciale delle pressioni dei cittadini verso i temi climatici sembra disincentivare le promesse non mantenute. Mentre la supervisione degli analisti finanziari, più concentrati sui risultati economici a breve termine, può incoraggiare dichiarazioni esagerate.

Tale meccanismo mette in luce un paradosso: per apparire eticamente responsabili, le banche possono enfatizzare il proprio impegno ambientale. Ma le strategie reali richiedono tempo, risorse e investimenti consistenti. La finanza globale si trova così a bilanciare la necessità di soddisfare aspettative pubbliche e il ritmo spesso più lento delle azioni concrete.

L’analisi offre spunti importanti per comprendere il rapporto tra trasparenza e sostenibilità. La coerenza tra parole e fatti non è solo un tema etico, ma un indicatore della capacità del settore finanziario di contribuire realmente alla transizione ecologica. In prospettiva, la sfida più grande resta trasformare l’interesse pubblico e le pressioni sociali in strumenti capaci di orientare scelte strategiche durature. Facendo sì che la sostenibilità smetta di essere un’etichetta e diventi una pratica concreta e misurabile.