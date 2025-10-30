Find Hub di Google supera il miliardo di download sul Play Store

Google celebra un risultato importante: Find Hub ha superato il miliardo di download sul Play Store, consolidandosi come uno degli strumenti di localizzazione più diffusi al mondo. Il traguardo arriva cinque mesi dopo l’evento Android Show I/O Edition, quando l’azienda aveva presentato la trasformazione di Trova il mio dispositivo nella sua versione più evoluta, con un nuovo nome e un’architettura aggiornata.

La piattaforma, oltre al rebranding, aveva introdotto il supporto alla banda ultralarga (UWB), una tecnologia che consente un tracciamento più accurato di smartphone, tablet, accessori e tracker compatibili. Questo aggiornamento ha reso l’esperienza d’uso più precisa e reattiva, riducendo il margine di errore nel rilevamento degli oggetti smarriti.

Ad agosto, Find Hub ha ricevuto un ulteriore aggiornamento grafico basato sul nuovo linguaggio Material 3 Expressive, che uniforma il design delle app di Google a livello estetico e funzionale.

Le prossime evoluzioni: connettività satellitare e tracciamento bagagli

Nei piani futuri, Google ha anticipato l’arrivo della connettività satellitare, una funzione che permetterà di rimanere in contatto con familiari e amici anche in assenza di rete cellulare. Il servizio sarà utile soprattutto nelle aree isolate o in caso di emergenze.

All’inizio del 2026 è inoltre prevista l’integrazione con le compagnie aeree, così da poter rintracciare in tempo reale i bagagli smarriti durante i viaggi. Con queste novità, Find Hub si prepara a diventare un sistema di localizzazione universale, in grado di gestire non solo dispositivi elettronici ma anche oggetti fisici legati alla mobilità personale.

Un anno di record per il Play Store

Il traguardo di Find Hub si inserisce in un contesto di crescita generale per le app sviluppate da Google. Nel corso del 2024, diverse applicazioni hanno raggiunto numeri significativi:

Google Home ha superato 1 miliardo di download ad aprile;

Files by Google e YouTube Music hanno toccato quota 5 miliardi a gennaio;

Gboard, Google Meet e Google TV hanno varcato la soglia dei 10 miliardi tra febbraio e maggio.

Nonostante le sfide legali che coinvolgono il Play Store, il successo di Find Hub conferma la forza dell’ecosistema Android e l’interesse crescente verso soluzioni di localizzazione intelligenti e integrate.