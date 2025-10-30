Clausola inflazione per le tariffe telefoniche: la retromarcia che accende il dibattito politico

È arrivato il dietrofront sulla clausola inflazione per le offerte telefoniche. Dopo giorni di critiche e prese di posizione, l’emendamento al DDL Concorrenza 2025 è stato ritirato. Una scelta annunciata con tono amareggiato dal senatore di Forza Italia Dario Damiani, che ha difeso l’intenzione originaria del provvedimento: ristabilire regole chiare in un settore spesso accusato di opacità. Secondo le dichiarazioni del senatore, la proposta nasceva per porre fine alla “legge della giungla” delle tariffe, dove i prezzi cambiano improvvisamente, lasciando gli utenti disorientati. Tariffe inizialmente convenienti che, in pochi mesi, diventano costi insostenibili. Era questa la denuncia al centro del dibattito. Il clamore mediatico e l’ondata di proteste hanno però costretto la maggioranza a fermarsi. È stata definita una pausa di riflessione, utile, secondo Damiani, per aprire un confronto vero con le parti coinvolte.

La vittoria dei consumatori e la posizione di Iliad sulle tariffe

Le associazioni dei consumatori hanno accolto la notizia come una vittoria. Codacons e Unione Nazionale Consumatori hanno parlato di un segnale positivo e di una dimostrazione di ascolto. Hanno chiesto che il dialogo promesso diventi presto realtà, perché la fiducia dei cittadini, una volta persa, è difficile da riconquistare. Si è sottolineato come le pratiche scorrette abbiano minato per anni la trasparenza delle tariffe nel mercato. Quanto è sostenibile un sistema che promette offerte fisse e poi le modifica unilateralmente? I consumatori, spesso lasciati soli davanti ai rincari, attendono risposte. Il clamore delle ultime settimane ha mostrato una verità lampante: la trasparenza non è più un valore aggiunto, ma una necessità.

Tra gli operatori, Iliad ha espresso soddisfazione per la retromarcia sulle tariffe e per l’apertura a un tavolo istituzionale. L’azienda francese ha ribadito il proprio impegno verso tariffe stabili e chiarezza contrattuale, principi che ne hanno segnato la strategia sin dall’arrivo in Italia. Secondo la società, il confronto con le istituzioni potrà rafforzare un settore in cui la fiducia va ricostruita giorno dopo giorno. È stato definito fondamentale trovare un equilibrio tra solidità aziendale e tutela dei cittadini, senza lasciare spazio a pratiche poco trasparenti. Il DDL Concorrenza 2025, approvato in estate, dovrà ora affrontare una nuova fase. L’attenzione resta alta: verranno davvero introdotte regole capaci di garantire chiarezza, stabilità e fiducia?