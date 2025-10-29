Amazon: risparmio FOLLE sul Samsung Galaxy Book4 Edge

Uno dei migliori notebook per i creator e anche per gli utenti che sono alla ricerca di un modello bilanciato e di qualità, è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy Book4 Edge, dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, convincendo il consumatore medio all’acquisto con tanta tecnologia di ultima generazione e una spesa finale da sostenere tutt’altro che impossibile.

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy Book4 Edge parte con il conoscere la versione che l’utente si ritrova a poter acquistare, difatti al momento attuale sono in vendita varianti che differiscono prima di tutto per la dimensione del display: nel nostro caso vi parliamo di 14 pollici di diagonale, un IPS LCD di buona qualità che offre una buonissima resa con dettagli e nitidezza quasi superiori al normale. Il processore è il Qualcomm Snapdragon Elite X, realizzato con architettura ARM, viene completato da una configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Lo chassis è realizzato nel giusto mix tra plastica e alluminio, con finitura opaca su tutta la superficie, condita con una bellissima colorazione Sapphire Blue, perfetta per mostrare grande eleganza nella maggior parte degli ambiti, anche ad esempio per uso prettamente in ufficio. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con pochissima personalizzazione software, senza limitazioni o vincoli particolari cui è necessario sottostare.

Amazon, la promozione sul Samsung Galaxy Book4 Edge

L’acquisto di questo notebook è davvero alla portata di tutti gli utenti, dovete sapere infatti che la spesa iniziale di 1699 euro viene sapientemente ridotta di circa il 52%, fino a scendere a un valore finale di soli 818,78 euro. Ordine che può essere effettuato direttamente a questo link.