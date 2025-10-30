Trasformare l’aria in acqua? Ecco l’innovazione dell’USA

La sfida di garantire acqua potabile in ambienti ostili o scarsamente serviti dalle infrastrutture idriche sta spingendo l’innovazione verso soluzioni autonome e sostenibili. Un esempio concreto di tale tendenza arriva dagli Stati Uniti. Qui l’esercito sperimenta un sistema in grado di trasformare l’aria in acqua utilizzabile sul campo, sfruttando risorse già presenti nei macchinari militari. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra l’US Army Engineer Research and Development Center e la società AirJoule Technologies. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai convogli di rifornimento idrico. Olre che aumentare l’autosufficienza delle truppe.
Aria in acqua: ecco come avviene tale trasformazione
Il centro della tecnologia si basa su materiali sorbenti di nuova generazione. I quali catturano il vapore acqueo presente nell’aria, anche in condizioni di bassa umidità. Una volta saturi, tali materiali rilasciano il vapore grazie a una combinazione di calore residuo e pressione ridotta. Ciò trasformandolo in acqua pura all’interno di una camera sigillata. Il processo non richiede fonti di energia aggiuntive, poiché utilizza il calore di scarto dei generatori militari già in uso. Fattore che rende il sistema energeticamente efficiente e potenzialmente scalabile.
Tale soluzione promette di cambiare la logistica idrica sul campo. I soldati potrebbero avere accesso a acqua sicura senza trasportare grandi quantità di rifornimenti o esporsi a rischi nei teatri di guerra. L’ERDC si occuperà ora di testare l’affidabilità del sistema in diverse condizioni ambientali, valutando la capacità di produrre acqua in maniera continua e costante.
Se la sperimentazione avrà successo, le implicazioni potrebbero andare oltre il contesto militare. La stessa tecnologia potrebbe essere applicata in missioni umanitarie, in regioni colpite da catastrofi naturali. O anche in aree dove la disponibilità di acqua potabile rappresenta una sfida. Come sottolinea Matt Jore, amministratore delegato di AirJoule Technologies, l’obiettivo è creare una fonte di acqua potabile accessibile in ogni situazione. Il tutto riducendo al minimo l’impatto ambientale.