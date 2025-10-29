Prima stazione autostradale per sole elettriche: viaggi senza limiti garantiti anche in Italia

Il progetto di IONITY in collaborazione con il Gruppo ASTM porta a qualcosa di unico e decisivo per chi percorre l’autostrada A5. La stazione a Les Iles de Brissogne Sud, tra Quincinetto e Aosta, è stata inaugurata come prima area dedicata esclusivamente alle auto elettriche in Italia. L’infrastruttura dispone di colonnine HPC da 350 kW, capaci di ricaricare rapidamente le batterie più performanti. L’idea nasce dalla necessità di rendere i viaggi più agevoli su tratte internazionali, verso Francia e Svizzera. Posizionare la stazione in questa zona strategica consente di collegare grandi destinazioni senza lunghe soste. Chi guida un’auto elettrica può finalmente pensare a trasferte più lunghe con serenità, senza doversi preoccupare della disponibilità di ricarica.

La stazione offre coperture contro sole e pioggia, aree con tavolini e panchine ed un sottopasso pedonale che permette di raggiungere la stazione parallela di Brissogne Nord. Durante l’inaugurazione, una Smart #5 ha evidenziato la potenza dell’infrastruttura. Il SUV FIAT elettrico, con batteria da 100 kWh e architettura a 800 V, è capace di caricare a oltre 400 kW. Chi osservava il tutto ha percepito subito concretamente come l’elettrificazione dell’autostrada stia cambiando le abitudini di guida. Si può immaginare la comodità di fermarsi pochi minuti e ripartire con autonomia sufficiente per lunghi tratti senza preoccupazioni di autostop o chiamate di emergenza improvvise.

La prima stazione di tante

La stazione prevede l’ampliamento con altre 6 colonnine ad alta potenza, aumentando la capacità di servizio. Si vuole garantire un flusso continuo, evitando lunghe code nelle ore di punta. Adesso, quanto più veloci e semplici possono diventare i viaggi in auto elettrica? In un periodo in cui la mobilità sostenibile cresce, aree come quella di Brissogne Sud indicano una direzione chiara. Le infrastrutture evolvono, il comfort cresce, e l’esperienza di viaggio diventa meno vincolata dalle pause tecniche. La stazione si conferma come un punto di riferimento concreto, dove tecnologia e attenzione al conducente si incontrano.