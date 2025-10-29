WhatsApp su iOS si rinnova: arrivano le reazioni agli Stati con gli sticker

WhatsApp sta portando una ventata di novità anche per gli utenti iOS. Dopo i test condotti su Android, l’app sta sperimentando una nuova funzione che permetterà di reagire agli aggiornamenti di stato tramite sticker-emoji interattivi e personalizzabili. La novità, individuata nella versione beta 25.31.10.72 su TestFlight da WABetaInfo, mira a rendere l’esperienza su iPhone più dinamica e coerente con quella offerta su Android, introducendo una modalità di interazione più creativa e diretta.

In pratica, prima di pubblicare una foto o un video negli Stati, l’utente potrà scegliere un’emoji dal set completo e posizionarla liberamente sul contenuto, proprio come uno sticker. Chi visualizza lo Stato potrà poi toccare l’emoji per inviare una reazione privata all’autore, senza bisogno di scrivere nulla. Tutto avverrà, naturalmente, sotto la protezione della crittografia end-to-end, garanzia ormai consolidata del mondo WhatsApp.

Su WhatsApp evolve il concetto di interazione negli Stati

L’interfaccia adottata ricorda quella delle Storie di Instagram, solo con un approccio più discreto. L’attuale sistema prevede un set limitato di otto emoji scelte scorrendo verso l’alto, ma ora sta per cambiare. Sarà infatti sostituito da sticker completamente personalizzabili, rendendo l’esperienza d’uso complessiva più visiva e intuitiva. Le reazioni inviate saranno raccolte in un pannello dedicato. Qui compariranno in ordine cronologico, così che l’ autore possa individuarle facilmente in un secondo momento.

Oltre a rendere più piacevole l’utilizzo della piattaforma, tale funzione conferma la volontà di Meta di trasformare WhatsApp in una app social più completa. Anche se mantiene sempre la sua identità basata su privacy e semplicità. Ognuno potrà quindi esprimersi in modo più autentico, con emoji che consentono di comunicare meglio le proprie emozioni.

Insomma, la nuova funzionalità è ancora in fase di test e non ha una data ufficiale di rilascio, ma arriverà gradualmente prima nella beta per iOS e successivamente nella versione stabile su App Store. Con questa novità, WhatsApp continua ad ampliare i suoi strumenti di comunicazione, avvicinando sempre più la messaggistica privata alla spontaneità tipica dei social network.