FIAT Fastback 2026: in arrivo il nuovo SUV Coupé

Negli ultimi mesi, FIAT sta attraversando una fase di ridefinizione strategica all’interno del gruppo Stellantis. Dopo la presentazione della Grande Panda, primo esempio di tale nuova filosofia progettuale, l’attenzione si concentra ora sulla prossima novità. Si tratta della Fastback, un modello che sembra destinato a guidare il rilancio internazionale del brand. Il progetto, inizialmente previsto per un debutto già nella scorsa estate, ha subito una rimodulazione dei tempi. Ciò in seguito all’arrivo del nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, che avrebbe rivisto alcune priorità produttive. Nonostante ciò, i test su strada proseguono e le immagini più recenti mostrano un prototipo ancora camuffato, ma ormai in fase avanzata.

FIAT Fastback 2026: ecco i dettagli emersi

La nuova vettura si colloca nel segmento C dei SUV Coupé. Anche se i dettagli estetici restano celati dai rivestimenti, si intravedono elementi di continuità con la Grande Panda. Ciò in particolare nel frontale, dove si prevede la presenza di gruppi ottici orizzontali dal disegno sottile. La vettura nascerà sulla piattaforma Smart Car, una base modulare che consente di accogliere motorizzazioni differenti e di contenere i costi di sviluppo.

L’offerta sarà ampia e coerente con la strategia di transizione energetica del gruppo. La versione ibrida dovrebbe adottare il motore PureTech tre cilindri da 1,2 litri. Con una potenza combinata di circa 145 cavalli, grazie all’integrazione di un’unità elettrica da 29 CV nel cambio automatico. È prevista anche una versione elettrica da 113 CV. Mentre la batteria, probabilmente da 44 kWh o superiore, rappresenterà uno degli elementi chiave. Non è esclusa l’introduzione, in un secondo momento, di un Full Hybrid sviluppato internamente da Stellantis. Oltre a una variante con motore endotermico destinata ai mercati emergenti.

L’arrivo della FIAT Fastback, atteso entro il 2026, non sarà solo un nuovo lancio di prodotto, ma un segnale dell’evoluzione del marchio verso una mobilità più flessibile e globale. In un panorama automobilistico che cambia rapidamente, FIAT sembra voler riaffermare la propria identità, ciò declinando la propria tradizione in chiave contemporanea.